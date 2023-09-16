مصر الأولى عربياً في عدد مشروعات إنتاج واستخدام الهيدروجين حتى نهاية سبتمبر 2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، بياناً صحفياً بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون لعام 2023، الذي يوافق السادس عشر من سبتمبر من كل عام، وهو ذكرى التوقيع على بروتوكول مونتريال عام 1987، بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وهي معاهدة دولية تهدف الي حماية طبقة الأوزون من خلال التخلص التدريجي من إنتاج بعض المواد المسئولة عن تآكل طبقة الأوزون، ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار "بروتوكول مونتريال: إصلاح طبقة الأوزون والحد من تغير المناخ".



أهم المؤشرات

• جاءت مصر في المرتبة الأولى عربياً في عدد مشروعات إنتاج واستخدام الهيدروجين حيث بلغت تلك المشروعات (23) مشروعاً متقدمة بذلك عن كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية حتى نهاية سبتمبر 2022.

* ارتفعت كمية الطاقة الكهربائية المولدة في مصر من مصادر الطاقة المتجددة (طاقة الرياح/ الطاقة الشمسية) مـن 10.2 ألــف جيـجـاوات /ســـاعـة، عام(2020/2021) إلـى 10.4ألف جيجاوات/ساعة، عام( 2021/2022 ) بنسبة زيادة قدرها 2%.

• حققت مصر المركز رقم 20 ضمن 63 دولة تضمنها مؤشر أداء تغير المناخ (CCPI) بمعدل أداء قدره 59,37 نقطة متقدمة بذلك عن كل من تركيا التي حققت المركز 47 والولايات المتحدة الأمريكية التي حققت المركز 52 وذلك عام2023.

ويأتي ذلك وفقا لإحصاءات منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك) ديسمبر 2022، والمركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء (فبراير2023).

• مؤشر أداء تغير المناخ ( CCPI ) وتصدره مؤسسة جيرمان واتش و يهدف الى تقييم السياسات و البرامج المتبعة في الدول المختلفة لمواجهة التغيرات المناخية ويقدم تقريرا سنويا عنه الى قمة المناخ ( COP).

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أشار إلى أن مصر تأتي في المرتبة الرابعة عشرة عالميًا من حيث عدد السكان، الثالثة إفريقيًا والأولى على مستوى الدول العربية، ومن المتوقع أن يصل عدد سكان مصر عام 2032 إلى 123.7 مليون في حالة ثبات معدل الإنجاب عند 2.85 مولود لكل سيدة ويصل إلى 146 مليون عام 2042، وسيصل متوسط نصيب الفرد من مياه النيل 448.7 م3 عام 2032، و380.1 م3 عام 2042.