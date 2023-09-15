تفاصيل الصراع بين "أوبك" والولايات المتحدة وتأثيراته على مصر

يعد مستقبل الطاقة أحد أهم التحديات التي تواجه العالم في القرن الواحد والعشرين، حيث يشهد النقاش العالمي صراعًا متزايد الحدة بين منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» وأكبر اقتصاد في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية، هذا الصراع الجيوسياسي يتعلق بمستقبل مصادر الطاقة واعتماد العالم على الوقود الأحفوري مقابل الطاقة المتجددة والنووية.

تفاصيل الصراع بين "أوبك" والولايات المتحدة

كما تعتبر الطاقة واحدة من أهم عوامل استدامة حياة البشر وازدهار الاقتصادات الوطنية، وعلى مدى عقود عديدة اعتمدت العديد من الدول على الوقود الأحفوري كمصدر رئيسي للطاقة، ولكن مع تزايد القلق بشأن التأثير البيئي والتغيرات المناخية، بدأت الجهود الدولية في التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والبديلة.

سيطرة "أوبك" على سوق النفط:

"أوبك" تمثل تجمعًا لبعض أكبر دول المصدرين للنفط في العالم، وهي تسعى للحفاظ على استقرار أسعار النفط وضمان دخل مستدام لدولها الأعضاء من خلال تنظيم إنتاج النفط، هذا التحكم يمنح "أوبك" نفوذًا كبيرًا في سوق النفط العالمي.

جهود الولايات المتحدة للتحول الطاقي:

من جهتها، تسعى الولايات المتحدة لتحقيق التحول من الاعتماد الكبير على النفط والغاز الأحفوري إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة والنووية، هذه الجهود تأتي في إطار التزام البيئي وتحقيق أهداف الاستدامة.

توترات بشأن الإنتاج:

في الفترة الأخيرة، زادت التوترات بين "أوبك" والولايات المتحدة بشأن مستوى إنتاج النفط، فقد حاولت الولايات المتحدة زيادة إنتاجها النفطي بحقولها، مما أثار استياء "أوبك" وقاد إلى تقديم تقارير بشأن تحسن الإمدادات العالمية.

سياسات الاستثمار في الطاقة المتجددة:

الولايات المتحدة تعزز سياسات الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة وتقدم حوافز ضريبية للمستثمرين لدعم هذا القطاع، هذا يشكل تهديدًا لصناعة النفط التقليدية وقطاع الطاقة الأحفوري.

تأثير على أسعار النفط:

تلعب تلك التوترات دورًا في تشكيل أسعار النفط العالمية، أي تقليل في الإمدادات أو تقليل الاعتماد على النفط الأحفوري يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، وهو ما يمكن أن يؤثر على الاقتصادات العالمية بشكل كبير.

التحديات البيئية:

مع تصاعد القلق بشأن التغيرات المناخية، تزيد الضغوط على الدول والمنظمات للتخلي عن الوقود الأحفوري والانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، مما يزيد من تعقيد الصراع.

تداعيات الصراع على مصر

وفي قلب الصراع المستجد بين منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الطاقة، تنعكس تداعيات هذا الصراع بوضوح على واقع مصر، إذ تعتمد مصر بشكل أساسي على واردات البترول ومشتقاته من الأسواق العالمية، مما يضع عبء ماليًا ثقيلًا على خزينة الدولة نتيجة للتذبذب المستمر في أسعار النفط العالمية، حيث تجاوزت حاليًا حاجز الـ93 دولارًا للبرميل.

مصر تستورد 50% من إجمالي الاستهلاك

وفي هذا السياق، تتأثر السوق المصرية بشكل كبير بمجريات هذا الصراع العالمي وتقلبات أسعار النفط والغاز، إذ تمثل مصر حوالي 50% من حجم الاستهلاك العام للبترول الخام ومشتقاته مثل البنزين والسولار والمازوت والبوتاجاز.

أوبك تحذر من تداعيات خطيرة

من ناحية أخرى، ترى "أوبك" أن الوقود الأحفوري لا يزال ضروريًا لاستدامة الطاقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتحذر من تداعيات خطيرة إذا تم التخلي عنه بسرعة، وتشير إلى أن الوقود الأحفوري لا يزال يمثل أكثر من 80% من مزيج الطاقة العالمي، وهو المستوى الذي لم يتغير عنه في العقود الثلاث الماضية، مؤكدة على أهمية أمن الطاقة الذي يوفره هذا النوع من الوقود.