الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

من بين 7 دول إفريقية

مصر تشارك في مناقشات الدور الإفريقي في مستقبل الطاقة والمناخ بـ"نيروبي" 6 سبتمبر

قمة المناخ الإفريقي
قمة المناخ الإفريقي

تعقد قمة المناخ الأفريقية في العاصمة الكينية نيروبي هذا الأسبوع،  حيث يلتقي المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول، بقادة من الحكومات والصناعة والمجتمع المدني لمناقشة دور أفريقيا المتنامي في قضايا الطاقة والمناخ العالمية - والفرصة التي توفرها الطاقة النظيفة للعالم. 

 

المستقبل الاقتصادي للقارة

 وفي القمة، سيطلق الدكتور بيرول والرئيس أكينوومي أديسينا من مجموعة بنك التنمية الأفريقي التقرير الجديد حول تمويل الطاقة النظيفة في أفريقيا الذي عملت عليه المنظمتان معًا. لكي تتمكن البلدان الأفريقية من تحقيق الوصول الشامل إلى الطاقة، وتطوير اقتصاداتها والوفاء بالتزاماتها المناخية، يجب زيادة الاستثمار في الطاقة في القارة بسرعة. ويحدد التقرير الجديد الذي سيصدر يوم الأربعاء طرقا لخفض تكاليف التمويل وتعزيز الوصول إلى رأس المال للمساعدة في تحقيق ذلك.

 تتمثل إحدى قضايا الطاقة الرئيسية في أفريقيا في توفير إمكانية الوصول إلى وقود الطهي النظيف - وهو موضوع تقرير حديث نشرته وكالتنا بالشراكة مع بنك التنمية الأفريقي. ووفقا لرؤية لتوفير الوصول إلى الطهي النظيف للجميع، لا يزال واحد من كل ثلاثة أشخاص تقريبا في جميع أنحاء العالم يطبخ وجباته على النيران المكشوفة أو على المواقد الأساسية، مما يؤدي إلى ضرر كبير على الصحة ومستويات المعيشة والمساواة بين الجنسين. ومع ذلك، وجد التقرير أنه يمكن التغلب على هذا التحدي بحلول عام 2030 باستثمارات متواضعة نسبيا.

وتعكس هذه المنشورات التزام الوكالة الطويل الأمد والمتزايد بشأن قضايا الطاقة الأفريقية. وتضم عائلة الوكالة الدولية للطاقة الآن خمسة أعضاء أفارقة: مصر وكينيا والمغرب والسنغال وجنوب أفريقيا، مع انضمام كينيا والسنغال في وقت سابق من هذا العام.

 

سوق النفط يضيق مع ارتفاع الطلب وانخفاض العرض

ويتجه الطلب العالمي على النفط إلى مستوى قياسي هذا العام. ويتوقع تقريرنا الشهري الأخير عن سوق النفط أن يصل الطلب إلى أكثر من 102 مليون برميل يوميًا في عام 2023. وهذا من شأنه أن يترجم إلى زيادة سنوية قدرها 2.2 مليون برميل يوميًا، حيث تمثل الصين أكثر من 70٪ من النمو.

 

وحذرت منذ بداية العام الوكالة الدولية للطاقة، من اختناقات في سوق النفط العالمية  حيث أن هذا الارتفاع في الطلب يتعارض مع تعميق تخفيضات الإنتاج من قبل دول أوبك +. وفي يوليو، انخفضت إمدادات النفط من تحالف أوبك+ إلى أدنى مستوياتها في عامين تقريبًا مع بدء سريان التخفيض الطوعي من المملكة العربية السعودية. وانخفض إنتاج الكتلة بأكثر من مليوني برميل يوميا منذ بداية العام.

 

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