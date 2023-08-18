الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة البيئة تلتقى ونظيرتها الكينية لبحث محاور قمة المناخ الأفريقية المزمع عقدها سبتمبر المقبل

وزيرة البيئة المصرية
وزيرة البيئة المصرية ونظيرتها الكينية

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية ونظيرتها الكينية، السيدة سويبان تويا ، سكرتير مجلس الوزراء ، ووزيرة البيئة وتغير المناخ والغابات بجمهورية كينيا ،وذلك على هامش مشاركتها فى الشق الوزارى الخاص بأعمال الدورة ال19 للمؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة (AMCEN)،  على مدار يومي 17 و 18 من الشهر الجارى ، حيث تأتى الدورة تحت شعار "اغتنام الفرص وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات البيئية في إفريقيا"، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات وتحسين تنفيذ الأطر البيئية الإقليمية والعالمية من أجل مواجهة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية ، حضر اللقاء السفير محمد نصر مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية والدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن اللقاء تناول الحديث حول قمة المناخ الأفريقية والمزمع عقدها بدولة كينيا خلال الفترة من ٤ - ٦ سبتمبر من العام الحالى بمشاركة عدد من رؤؤساء ووزراء دول العالم  ،  حيث تم مناقشة المحاور والتوصيات التى ستتناولها القمة ، للخروج برؤية أفريقية موحدة للقارة الإفريقية،  وأيضاً التأكيد على ضرورة أن يعكس الإعلام مخرجات مؤتمر المناخ cop27، والتى كانت معظمها تخص الدول الأفريقية وخاصة فيما يتعلق بموضوعات الخسائر والاضرار والهدف العالمى للتكيف.

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء ، على أهمية التعاون بين  الدول الإفريقية لاتخاذ إجراءات التعافي والتكاتف من أجل مواجهة آثار تغير المناخ، وضرورة توحيد الصوت الأفريقى فى تلك القضية، واتخاذ خطوات سريعة لإعادة البناء الأفضل والتعافى الأخضر .

البيئة المصرية البيئة وتغير المناخ التحديات البيئية التنمية المستدامة الدكتور طارق العربي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة القارة الإفريقية تغيرات المناخ

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