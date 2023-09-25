في ختام التعاملات.. تراجع أسعار الذهب متأثرًا بالبورصات العالمية

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية مع ختام تعاملات اليوم الإثنين، بفعل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، نتيجة قوة الدولار، بعد أن ألمح مسؤولون في البنك المركزي الأمريكي إلى استمرار رفع أسعار الفائدة لفترة أطول، لكن التحركات كانت محدودة مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم التي ستصدر هذا الأسبوع.

وتقدم “الدستور” في السطور التالية، نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للاسعار.

أسعار الذهب اليوم

قال فادي كامل، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب تراجعت 5 جينهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، حيث بدأ جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2210 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 2205 جنيهات، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 9 دولارت، حيث بدأت التعاملات عند مستوى 1925دولارًا، وهبطت إلى مستوى 1916 دولارًا.

وأضاف “كامل” أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2520 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 1890 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1470 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب سجل مستوى 17640 جنيهًا.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة المالية المصرية عبر موقعها الإلكتروني السبت الماضي، أن صندوق النقد الدولي والدولة المصرية اتفقا على دمج المراجعتين الأولى والثانية في توقيت واحد من المتوقع تحديده قبل نهاية 2023" ، والذى من شأنه تأجيل تعويم الجنيه المصري أمام الدولار ، مما يؤدي إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية خلال تلك الفترة المقبلة.



في حين لا تزال تسيطر حالة من عدم اليقين على الأسواق العالمية بشأن موعد إنهاء بنك الفيدرالي الأمريكي دورة تشديد السياسة النقدية، التي ستشكل عاملًا إيجابيًا مؤثرًا بالنسبة للذهب، وسط مخاوف تعرض الاقتصاد العالمي لحالة من الركود.

وتراجعت أسعار الذهب بنحو 8% منذ بداية العام الجاري، في حين سجل الذهب رقمًا قياسيًا في أغسطس 2020، حينما بلغت الأوقية مستوى 2075 دولارًا، وسط اضطرابات اقتصادية اجتاحت العالم ناجمة عن تفشي وباء كوفيد 19.