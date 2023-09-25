التعاملات الصباحية|أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 25-9-2023

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار البيض، حيث يعتبر من السلع التي تشهد إقبالًا كثيفًا عليها خاصة مع فترة عودة المدارس، وبحسب تصريحات رئيس شعبة الدواجن أن البيض يعتمد على العرض والطلب، حيث أن أسباب ارتفاع أسعار البيض الفترة الماضية هى زيادة الطلب مع قلة المعروض.

وتقدم الدستور إلي متابعيها أسعار طبق البيض اليوم الأثنين في مستهل التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

أسعار طبق البيض في بورصة الدواجن اليوم

استقرت أسعار طبق البيض الأحمر اليوم الأثنين 25 سبتمبر في المزرعة و تراوح ما بين 127 جنيها إلى 128 جنيها.

استقرت أسعار طبق البيض الأبيض اليوم الأثنين 25 سبتمبر في المزرعة وتراوح ما بين 125 جنيها إلى 126 جنيها.

بلغت أسعار طبق البيض البلدي اليوم الأثنين 25 سبتمبر في المزرعة وتراوح ما بين 130 جنيها إلى 131 جنيها.

أسعار طبق البيض اليوم الأحد في الشركات

استقرت أسعار البيض في شركة الحمامي اليوم الإثنين 25 سبتمبر 128 جنيها لطبق البيض الأبيض بينما 128 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.

استقرت أسعار البيض اليوم الأثنين 25 سبتمبر في شركة البنا 128 جنيها لطبق البيض الأبيض بينما 127 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.

استقرت أسعار البيض اليوم الأثنين 25 سبتمبر في شركة أنشاص 127 جنيها لطبق البيض الأبيض بينما 128 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.

استقرت أسعار البيض اليوم الأثنين 25 سبتمبر في شركة البنا 128 جنيها لطبق البيض الأبيض، بينما 127 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.

استقرت أسعار البيض اليوم الأثنين 25 سبتمبر في شركة الصحراوي 126 جنيها لطبق البيض الأبيض بينما 128 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.

أسعار البيض الأحمر اليوم الأثنين

استقرت أسعار البيض اليوم الأثنين 25 سبتمبر في شركة الزراعي 127 جنيها لطبق البيض الأبيض بينما 127 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.

استقرت أسعار البيض اليوم الأثنين 25 سبتمبر في شركة رشاد حمزة 128 جنيها لطبق البيض الأبيض بينما 127 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.

استقرت أسعار البيض اليوم الأثنين 25 سبتمبر في شركة قويسنا 128 جنيها لطبق البيض الأبيض بينما 127 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.

استقرت أسعار البيض اليوم الأثنين 25 سبتمبر في شركة الصالحية 127 جنيها لطبق البيض الأبيض بينما 126 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.

استقرت أسعار البيض اليوم الأثنين 25 سبتمبر في شركة شوشة 127 جنيها لطبق البيض الأبيض بينما 126 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.