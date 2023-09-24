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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

التعاملات الصباحية|أسعار الدواجن اليوم الأحد 24-9-2023

دواجن
دواجن

ارتفعت أسعار الدواجن اليوم بنسبة طفيفة، حيث سجلت أمس 67 جنيها للكيلو، واليوم سجلت 68 جنيها، وتراجعت أسعار الفراخ الساسو بشكل ملحوظ، حيث سجلت 86 جنيها للكيلو، مقابل أسعار أمس 91 جنيها للكيلو.

وتقدم “الدستور” لمتابعيها أسعار الفراخ اليوم الأحد 24 سبتمبر في بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 

ارتفت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد 24 سبتمبر في المزرعة لتصل إلى 67 جنيها، وتصل إلى المستهلك من خلال الأسواق الشعبية بـ 78 جنيها للكيلو.

وتراجع سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم الأحد 24  سبتمبر في المزرعة  ليسجل 86 جنيها، تصل إلى المستهلك من خلال الأسواق الشعبية بـ 100 جنيه للكيلو.

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم الأحد 24  سبتمبر في المزراعة 112 جنيها تصل للمستهلك بـ 120 جنيها للكيلو.

بلغت أسعارالفراخ الأمهات اليوم الأحد 24 سبتمبر  في المزرعة 65 جنيها تصل للمستهلك بـ70 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم أبيض بياض أرضي اليوم الأحد 24  سبتمبر  في المزرعة 53 جنيها تصل إلى المستهلك بـ 57 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم أبيض بياض سلك اليوم الأحد 24 سبتمبر  في المزرعة 50 جنيها، تصل إلى المستهلك بـ55 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم أحمر بياض أرضي اليوم الأحد 24 سبتمبر  في المزرعة 58 جنيها، تصل للمستهلك بـ 64 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم أحمر بياض سلك اليوم الأحد 24  سبتمبر  في المزرعة 54 جنيها، وتصل إلى المستهلك بـ 64 جنيها للكيلو.

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أسعار البانيه والأوراك اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023 

سجل سعر كيلو أوراك الفراخ في المحلات التجارية اليوم الأحد 24 سبتمبر  في المزرعة 86 جنيهًا للكيلو الواحد.

 سعر كيلو الدبابيس في المحلات التجارية اليوم الأحد 24 سبتمبر  في المزرعة 94 جنيهًا للكيلو الواحد.

 سعر كيلو الأجنحة  في المحلات التجارية اليوم الأحد 24  سبتمبر في المزرعة 54 جنيهًا للكيلو الواحد.

 سعر كيلو البانيه اليوم في المحلات التجارية اليوم الأحد 24  سبتمبر  في المزرعة 154 جنيهًا للكيلو الواحد.

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