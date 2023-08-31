ضبط 33 طن مصنعات لحوم وهياكل دواجن فاسدة بالجيزة

اطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مجهودات مديرية الطب البيطري خلال شهر أغسطس والتي ضمت نتائج الحملات التي نفذتها بالاشتراك مع مباحث التموين والأحياء والمراكز والمدن وذلك في مجال التفتيش على اللحوم وتمشيط الأسواق للتأكد من جودة وسلامة الأغذية بها قبل طرحها للمواطنين والتي أسفرت عن تحرير 29 محضر مخالفة وضبط 33 طنا و500 كجم مصنعات لحوم وهياكل دواجن ومقطعات لحوم وكبدة فاسدة ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

مجهودات الطب البيطري

كما اطلع محافظ الجيزة على مجهودات الطب البيطري المقدمة من خلال إدارة الطب الوقائي التي أسفرت عن تحصين 111 ألفا و331 رأس ماشية ضد حمى وادي المتصدع والحمي القلاعية وتحصين 428 رأس ماشية ضد أمراض "الجلد العقدي وجدري الضأن".

واطلع محافظ الجيزة في مجال إعمال مكافحة مرض إنفلونزا الطيور تم تحصين 28 ألفا و397 طائرا بلقاح إنفلونزا الطيور، وسحب عينات لـ22 مزرعة للتأكد من خلوها من المرض مع عمل زيارات لـ23 منزلا لعمل تقصي بها، إلى جانب استخراج 120 تصريح ذبح لمليون و250 ألف طائر.

وفيما يخص إنجازات إدارة المجازر الحكومية تم ذبح 9864 رأس ماشية ومليون و5 آلاف طائر.