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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن بمصر اليوم السبت 23-9-2023

الدواجن
الدواجن

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن في مصر اليوم السبت 23-9-2023 من أكثر الأمور التي تشغل ربات البيوت، وذلك حين وضع قائمة مشتريات تكفي أفراد الأسرة طوال أيام الشهر، في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق المصرية بفعل الركود الاقتصادي منذ الحرب الروسية الأوكرانية.

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن في مصر اليوم السبت 23-9-2023

يعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن في مصر اليوم السبت 23-9-2023، وذلك في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء يوميًا وتهم قطاع عريض من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية وهي كما يلي:

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 55 جنيهًا، وفي المحلات التجارية والأسواق الشعبية للمستهلكين نحو 65 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

وسجل سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 55 جنيهًه، وفي المحلات التجارية والأسواق الشعبية للمستهلكين نحو 62 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 95 جنيهًا، وفي المحلات التجارية والأسواق الشعبية للمستهلكين نحو 100 جنيه، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

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مصرفيون لـ"الدستور": قرار تثبيت سعر الفائدة يتناسب مع الوضع الاقتصادى الحالى

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مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 22-9-2023

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 55 جنيهًا، وفي المحلات التجارية والأسواق الشعبية للمستهلكين نحو 65 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو الفراخ الرومي في المزارع للتجار نحو 100 جنيه، وفي المحلات التجارية والأسواق الشعبية للمستهلكين نحو 130 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو البط البلدي في المزارع للتجار نحو 85 جنيهًا، وفي المحلات التجارية والأسواق الشعبية للمستهلكين نحو 100 جنيه، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو البط المولارد في المزارع للتجار نحو 80 جنيهًا، وفي المحلات التجارية والأسواق الشعبية للمستهلكين نحو 85 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو البط الفرنساوي في المزارع للتجار نحو 70 جنيهًا، وفي المحلات التجارية والأسواق الشعبية للمستهلكين نحو 75 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو الوراك  في المحلات التجارية نحو 75 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الدبابيس في المحلات التجارية نحو 70 جنيهًا.

سجل سعر كيلو البانية  في المحلات التجارية نحو 160 جنيهًا.

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بعد مد الحظر.. شعبة السكر تتوقع تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة

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سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 22-9-2023

 

أسعار البيض في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 115 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين وصلت إلى 120 جنيهًا.

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 110 جنيهات، وفي المحلات التجارية للمستهلكين وصلت إلى 115 جنيهًا.

سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 120 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين وصلت إلى 130 جنيهًا.

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سعر الريال السعودي في البنوك المصرية 

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