الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 22-9-2023

مواد البناء
مواد البناء

سجل سعر الحديد تراجع جديد خلال تعاملات اليوم الجمعة، والتي أرجعها المحللون إلى انخفاض أسعار خام الحديد في السوق العالمية، وتراجع الطلب على الحديد في السوق المحلية بسبب ارتفاع أسعار العقارات مع حالة الركود التي تسيطر على سوق مواد البناء.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 22-9-2023.

سعر طن الحديد اليوم 

حسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء ، بتاريخ 21 سبتمبر 2023، فإن أسعار الحديد والأسمنت في مصر هي كالتالي:

سعر طن الحديد الاستثماري: 34,561 جنيه مصري، بتراجع 782 جنيها مصريا عن يوم أمس.

سعر طن حديد عز تسليح عادي 8 مم: 35,879 جنيه مصري، بتراجع 718 جنيها مصريا عن يوم أمس.

سعر طن حديد عز تسليح عادي 10 مم: 37,000 جنيه مصري.

سعر طن حديد عز تسليح عادي 12 مم: 38,121 جنيه مصري.

سعر طن حديد السويس تسليح عادي 8 مم: 35,500 جنيه مصري.

سعر طن حديد السويس تسليح عادي 10 مم: 36,625 جنيه مصري.

سعر طن الحديد  من المصريين تسليح عادي 8 مم: 35,250 جنيه مصري.

سعر طن حديد المصريين تسليح عادي 10 مم: 36,375 جنيه مصري.

سعر طن حديد المصريين تسليح عادي 12 مم: 37,500 جنيه مصري.

سعر طن حديد بشاي تسليح عادي 8 مم: 35,000 جنيه مصري.

سعر طن حديد بشاي تسليح عادي 10 مم: 36,125 جنيه مصري.

سعر طن الحديد من بشاي تسليح عادي 12 مم: 37,250 جنيه مصري.

سعر طن حديد المراكبي تسليح عادي 8 مم: 34,875 جنيه مصري.

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سعر الأسمنت اليوم 

  • سعر طن الأسمنت الرمادي: 2006 جنيهات مصرية، بزيادة 11 جنيها مصريا عن يوم أمس.
  • سعر طن أسمنت النصر: 1940 جنيها مصريا.
  • سعر طن أسمنت المعلم: 1860 جنيها مصريا.
  • سعر طن أسمنت وادي النيل: 1860 جنيها مصريا.
  • سعر طن أسمنت السويس: 1860 جنيها مصريا.
  • سعر طن أسمنت السويدي: 1910 جنيهات مصرية.

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