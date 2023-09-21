ضبط لصوص لوادر وحديد من السكة الحديد في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقة لودر بدائرة قسم شرطة الشروق بأسلوب "المفتاح المصطنع" بالاشتراك مع عميلين سيئي النية تم ضبطهما واللودر المستولى عليه.

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) وبحوزته (جوال بداخله مهمات مصلحية) حال خروجه من فتحة بسور السكة الحديد – بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة.. وبمواجهته اعترف بقيامه بسرقة المضبوطات بقصد بيعها لتجار الخردة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط هيروين وحشيش فى حملات أمنية بالقاهرة

نجحت أجهزة الأمن في ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام ثان .. وبحوزته عدد (2500 قرص مخدر – كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالى).

وأسفرت الجهود عن ضبط (سائقان "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,900 كيلو جرام - مبلغ مالى، و ضبط (عامل ، كهربائى) بدائرة قسم شرطة بدر.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,800 كيلو جرام -3 هواتف محمول.

ضبط مخدر الهيدرو بحوزة تاجر مخدرات في الغردقة

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحر الأحمر من ضبط (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الغردقة) ، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – فرد محلى وطلقات لذات العيار – مبلغ مالى) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى للدفاع ، عن نشاطه الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالأقصر تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر قيام (3 عناصر إجرامية - مقيمين بدائرة مركز شرطة إسنا) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع السرقات المتنوعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وعثر بحوزتهم على (بندقية خرطوش - 2 فرد محلى - طلقات خرطوش - 6 لفافات من الأسلاك الكهربائية الهوائية - 4 قطع حديدية - 2 فلنكة خشبية - 10 قطع حديدية متوسطة الحجم خاصة بأبراج الكهرباء - 8 أجولة بداخلها كابلات كهربائية "مقطعة ومعدة للبيع" - 2 ماكينة رى مياه - مركبة تروسيكل "بدون لوحات معدنية").

وبمواجهتهم اعترفوا بأن المضبوطات من متحصلات السرقة والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي.