الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تكشف موعد الانفراجة في أسعار الطماطم وانخفاض الأسعار

طماطم
طماطم

قال د.الفونس جريس، رئيس قسم بحوث الطماطم بمعهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الطماطم انخفضت من 500 - 300 جنيه للعدّاية نتيجة زيادة المعروض من الطماطم من إنتاج محافظتي بني سويف والمنيا ومن المتوقع تنخفض الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية ليصل الكيلو إلى 8 و10 جنيه خلال منتصف أكتوبر المقبل مع دخول العروة الجديدة إلى جانب دخول المستثمرين في مجال الطماطم وتطوير إنتاج الطماطم المجففة ودخول عروة محافظات أسوان والأقصر التي تدر عائدًا كبيرًا على المزارعين في المحافظتين.

  • انخفاض أسعار الطماطم

قال جريس، لـ "الدستور" إنه على مدار العامين الماضيين لم ترتفع الأسعار وحدث ذلك خلال فترتين من السنة هما الأولى في شهري ابريل ومايو والثانية أكتوبر ونوفمبر من العام وهذا ما يسمّى بالفرق بين العروات من حيث ميعاد الزراعة والحصاد ومصر تزرع الطماطم فى عروات متداخلة طوال العام حيث تزرع نسبة 42% فى العروة الشتوى التى تزرع شتلاتها فى أشهر (سبتمبر، وأكتوبر) وتنتج ثمارها فى ديسمبر ويناير وفبراير وتزداد الأسعار في شهري أبريل ومايو وهذا كان يحدث قبل أن تقوم الدولة في التوسع في زراعة الصوب الزراعية ومشروعها القومي الخاص بزراعة 100 ألف صوبة في مناطق مختلفة في الجمهورية الذي أدى إلى توفير الطماطم بأسعار مناسبة وتقليل العجز وزيادة المعروض من ثمار الطماطم.

  • العروة الصيفي

أضاف جريس أن مصر تزرع 49% في العروة الصيفي التى تزرع شتلاتها فى أشهر فبراير ومارس وأبريل ومايو وتنتج ثمارها فى يونيو حتى شهر أغسطس، ويحدث العجز في المعروض خلال أشهر سبتمبر إلى نوفمبر وترتفع الأسعار فيها للأسباب كثيرة حيث تزرع 9% فى العروة النيلي التي تزرع شتلاتها فى أشهر يونيو، ويوليو وتنتج ثمارها فى أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

  • ارتفاع درجات الحرارة

أوضح جريس أن السبب الرئيس في ارتفاع أسعار الطماطم في الوقت الحالي هو التأثير الشديد للتغييرات المناخية الذي حدث في هذه السنة حيث تعرضت المحافظات إلى موجات من ارتفاع درجات الحرارة كانت أكبر من معدلاتها في نفس التوقيت من العام الماضي، علاوة علي طول مدة الموجة فكانت في السنوات الماضية لمدة لا تتعدي اليوم أو اليومين أم هذا العام تعدت الـ 5 أيام وأسبوع، ما زاد من تأثيراتها والأضرار الناجمة عنها خلال أيام من شهر يونيو وأغلب شهر يوليو.

وأضاف رئيس قسم بحوث الطماطم أنه تفاوتت هذه الأضرار حيث أدت الي سرعة انتهاء العروة الصيفية العادية من الجمع وكذلك الصوب كلها انتهت أيضًا، من الجمع أما العروة الصيفية المتأخرة تأثرت بسقوط التزهير وهياج في المجموع الخضري علي حساب الانتاج الاجمالي وبالتالي انخفاض كميات المحصول من الطماطم وفي العروة النيلية حدث وقف لنمو النباتات في حدود من 10 - 15 يومًا بفعل الإجهاد الحراري المرتفع ما يؤدي إلى تأخير مراحل النمو المختلفة وهذا كله أدى إلى قلة الانتاج والمعروض من الثمار في الأسواق في الوقت الحالي.

قال رئيس قسم بحوث الطماطم إن العروة النيلية التي تجود زراعتها في محافظات البحيرة والنوبارية وإسكندرية الصحراوي ومركز بدر وبعض محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا  تحتاج إلي بذور هجين متخصصة تتحمل الإصابة الفيروسية ويستخدم فيها مبيدات متخصصة لمكافحة الذبابة البيضاء التوتا أبسليوتا فى العروة النيلى هذا يقلل من عدد المزارعين عن الزراعة فى تلك  العروة المتخصصة.

أوضح جريس أن رتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الداخلة في إنتاج محصول الطماطم من أسمدة وأجور عمال ما أدى الي أحجام بعض المزارعين علي زراعة الطماطم.وعليه تقوم وزارة الزراعة ومعهد بحوث البساتين بالآتي: في إطار السياسة الزراعية الجديدة التي تتبناها الحكومة المصرية لتطوير الزراعة حيث قامت الدولة بأنشاء مركز الزراعات التعاقدية التي تعد من اهم اليات تحقيق اهداف التنمية الزراعية وكسر حلقات الاحتكار لكل من سعر المزرعة والوسيط وسعر المستهلك، وتوعية المزارعين من خلال الندوات وحقول الإرشاد بكل ما هو جديد فى الأبحاث التطبيقية بالرش بالمواد الحديثة التى من شأنها مقاومة الإجهادات الحرارية المنخفضةوالمرتفعة.

وشدد على أن وزارة الزراعة تعمل على الاهتمام بالزراعات السلكية فى الأراضي المكشوفة التي يصل فيها إنتاج الفدان إلى اكثر من 60 طن، والاهتمام بتسجيل الهجن الجديدة المتحملة للإصابة الفيروسبة والعقد تحت ظروف درجات الحرارة العالية وامكانية الاستفادة من التعاون مع جهاز الخدمه الوطنية والزراعه في الصوب والزراعية وعمليات التغطية للصوب.

أشار رئيس قسم بحوث الطماطم إلى أن ارتفاع أسعار الطماطم في الوقت الحالي يرجع إلى ارتفاع أسعار المبيدات وعدم فعاليتها، علاوة على أن بعض المزارعين لم يلتزموا بالارشادات التي تقدمها وزارة الزراعة والتنمية عليها من خلال الإرشاد الزراعي، إضافة إلى قدوم عدد كبير من الوافدين من الدول المجاورة ما أدى إلى استهلاك كميات كبيرة وزيادة الطلب على الطماطم وأدى إلى احتكار السلعة مطالبا باستخدام البدائل الأخرى مثل الصلصة للحد من ارتفاع الأسعار.

معهد بحوث البساتين أسعار الطماطم انتهاء العروة الصيفية إنتاج الطماطم بحوث الطماطم الإصابة الفيروسية الزراعات السلكية

مواد متعلقة

مصطفى بكرى: «المعزول» ادّعى أن متظاهرى 30 يونيو ١٢٠ ألفًا فقط وحين عرض «السيسى» الفيديوهات عليه زعم أنها مفبركة

الدلتا الجديدة.. 2.2 مليون فدان تنضم إلى الرقعة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتى

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي

رئيس الوزراء: 812 مليار جنيه استثمارات بالإسكندرية والبحيرة منذ 2014 وحتى مايو الماضى

"نورت يا قطن النيل".. ذهب مصر الأبيض يعود للصدارة

بعد التجربة السورية.. اللاجئون السودانيون إضافة للاقتصاد المصري أم عبء جديد؟

لغة الأرقام والمؤشرات.. انجازات قطاع البترول والثروة المعدنية في 9 سنوات

فى نهاية الحرب الروسية - الأوكرانية.. الجميع يخسر!

الأكثر قراءة

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

تفاصيل إسقاط إيطاليا 100 مليون دولار عن مصر ضمن "مبادلة الديون"

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

"الزراعة" تكشف موعد الانفراجة في أسعار الطماطم وانخفاض الأسعار

خلال رحلة علاجه بفرنسا.. الخطيب يخضع لفحوصات طبية جديدة ويلبى دعوة الخليفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

د.كريمة الحفناوى

مؤسسة القيادات المصرية للتنمية و(مبادرة احكى)

د هند جاد

ذكاء.. لعنة العصفورة

سلمان إسماعيل

أسئلة حائرة جدًا

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى