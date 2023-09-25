التعاملات الصباحية|أسعار أعلاف الدواجن اليوم في بورصة الدواجن

شهدت أسعار العلف بادي حالة من الاستقرار خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأثنين في بورصة الدواجن، حيث يشهد السوق حالة من الاستقرار في أسعار أعلاف الدواجن خلال الفترة الحالية نتيجة إلي زيادة الإفراجات وتوفير الأعلاف.

ونستعرض في التقرير التالي أسعار أعلاف الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار العلف بادي اليوم في الشركات

استقرت أسعار العلف بادي 23% اليوم الأثنين 25 سبتمبر في شركة الكنانة للأعلاف 18300 جنيهًا للطن في بورصة الدواجن .

استقرت أسعار العلف بادي 23% اليوم الأثنين 25 سبتمبر في شركة الدقهلية للدواجن 18800 جنيه للطن في بورصة الدواجن .

بلغت أسعار العلف بادي 23% اليوم الأثنين 25 سبتمبر في شركة رويال فيد 19000 جنيه للطن في بورصة الدواجن .

سجلت أسعار العلف بادي 23% اليوم الأثنين 25 سبتمبر في شركة الفريد للأمن الغذائي 18300 جنيه للطن في بورصة الدواجن .

جاءت أسعار العلف بادي 23% اليوم الأثنين 25 سبتمبر في شركة أعلاف الوادي 18690 جنيهًا للطن في بورصة الدواجن .

قدرت أسعار العلف بادي 23% اليوم الأثنين 25 سبتمبر في شركة أعلاف الإيمان 18200 جنيه للطن في بورصة الدواجن .

أسعار العلف بادي نامي

استقرت أسعار العلف بادي 21% اليوم الأثنين 25 سبتمبر في شركة الكنانة للأعلاف 18250 جنيهًا للطن في بورصة الدواجن .

بلغت أسعار العلف بادي 21% اليوم الأثنين 25 سبتمبر في شركة الدقهلية للدواجن 19200 جنية للطن في بورصة الدواجن.

سجلت أسعار العلف بادي 21% اليوم الأثنين 25 سبتمبر في شركة رويال فيد 19615 جنيهًا للطن في بورصة الدواجن .

جاءت أسعار العلف بادي 21% اليوم الأثنين 25 سبتمبر في شركة الفريد للأمن الغذائي 18700 جنيه للطن في بورصة الدواجن .

جاءت أسعار العلف بادي 21% اليوم الأثنين 25 سبتمبر في شركة أعلاف الوادي 19200 جنيه للطن في بورصة الدواجن.

استقرت أسعار العلف بادي 21% اليوم الأثنين 25 سبتمبر في شركة أعلاف الأيمان 18600 جنيه للطن في بورصة الدواجن .

سعر العلف ناهي

قدر أسعار طن العلف بادي اليوم الأثنين 25 سبتمبر في بورصة الدواجن خلال التعاملات الصباحية سعر 18500 جنيه للطن.

سجل أسعار طن العلف نامي اليوم الأثنين 25 سبتمبر في بورصة الدواجن خلال التعاملات الصباحية سعر 18200 جنيه للطن.

بلغ أسعار طن العلف ناهي اليوم الأثنين 25 سبتمبر في بورصة الدواجن خلال التعاملات الصباحية سعر 18100 جنيه للطن.

جاءت أسعار طن العلف بادي نامي اليوم الأثنين 25 سبتمبر في بورصة الدواجن خلال التعاملات الصباحية سعر 18000 جنيه للطن.