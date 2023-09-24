أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023 وسعر الزيت والسكر

تحدد وزارة التموين أسعار السلع التموينية، قبل بدء صرفها لأصحاب بطاقات التموين التي تبلغ 23 مليون بطاقة يستفيد منها 64 مليون مواطن، ومع اقتراب شهر أكتوبر تعرض “الدستور” في التقرير التالي أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023.

أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023

لم تعلن وزارة التموين عن أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023 ولكن لم تعلن في نفس الوقت عن أي زيادة في أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر، لذا ستكون قائمة أسعار السلع التموينية كما كانت الشهر الماضي وهي كالتالي:

المكرونة: 800 جرام، نحو 10.50 جنيه.

سعر المكرونة: 400 جرام 5.25 جنيه.

المسلى الصناعي: 800 جرام، إلى 24 جنيهًا.

العدس المجروش: وزن 500 جرام، إلى 11 جنيهًا.

ملح الطعام: وزن 300 جرام 1 جنيه.

بسكويت يويوز: 1 جنيه.

بسكويت يويوز:2 جنيه.

اقرأ أيضًا

كيس سائل غسيل الأواني: وزن 80 جرامًا 2 جنيه.

سعر صابون الغسيل: وزن 125 جرامًا 2.25 جنيه.

سعر الشاي الناعم : وزن 40 جرامًا 3.5 جنيه.

سعر الخل 5%: 900 مللي 4.25 جنيه.

سعر الصلصة:300 جرام 4.75 جنيه.

صابون التواليت، وزن الـ125 جرامًا نحو 5.50 جنيه.

المسحوق العادي اليدوي، وزن الـ800 جرام، نحو 10.50 جنيه.

جبنة تتراباك: وزن الـ500 جرام، نحو 13 جنيهًا.

المسحوق الأتوماتيك: وزن الـ800 جرام، إلى 17.50 جنيه.

اللبن الجاف، وزن الـ125 جرامًا، نحو 20 جنيهًا.

سعر بسكويت تومورو: نحو 3 جنيهات.

سعر بسكويت بوو: بأنواعه، 3 جنيهات.

سعر الزيت و السكر في التموين

وتم رفع حصة الأرز من قائمة السلع التي تشملها البطاقة التموينية، وأوضح وزير التموين: “مفيش رز على التموين عشان الـ50 جنيه يدوب بتقضي الزيت والسكر، فازاي أنزل الرز يتبهدل في التموين عشان كده قررنا إننا نسيب الرز حر”.

وجاء سعر زيت الخليط في التموين للشهر الماضي: 0.8 لتر، نحو 23 جنيهًا.

وجاء سعر سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.