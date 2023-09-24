الأحد 24 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023 وسعر الزيت والسكر

السلع التموينية
السلع التموينية

تحدد وزارة التموين أسعار السلع التموينية، قبل بدء صرفها لأصحاب بطاقات التموين التي تبلغ 23 مليون بطاقة يستفيد منها 64 مليون مواطن، ومع اقتراب شهر أكتوبر تعرض “الدستور” في التقرير التالي أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023. 

أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023

لم تعلن وزارة التموين عن أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023 ولكن لم تعلن في نفس الوقت عن أي زيادة في أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر، لذا ستكون قائمة أسعار السلع التموينية كما كانت الشهر الماضي وهي كالتالي: 

المكرونة: 800 جرام، نحو 10.50 جنيه.

سعر المكرونة: 400 جرام 5.25 جنيه.

المسلى الصناعي: 800 جرام، إلى 24 جنيهًا.

العدس المجروش: وزن 500 جرام، إلى 11 جنيهًا.

ملح الطعام:  وزن 300 جرام 1 جنيه.

بسكويت يويوز: 1 جنيه.

بسكويت يويوز:2 جنيه.

 

اقرأ أيضًا

معاشات شهر أكتوبر 2023.. الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم

 

كيس سائل غسيل الأواني:  وزن 80 جرامًا 2 جنيه.

سعر صابون الغسيل:  وزن 125 جرامًا 2.25 جنيه.

سعر الشاي الناعم : وزن 40 جرامًا 3.5 جنيه.

سعر الخل 5%: 900 مللي 4.25 جنيه.

سعر الصلصة:300 جرام 4.75 جنيه.

صابون التواليت، وزن الـ125 جرامًا نحو 5.50 جنيه.

المسحوق العادي اليدوي، وزن الـ800 جرام، نحو 10.50 جنيه.

جبنة تتراباك:  وزن الـ500 جرام، نحو 13 جنيهًا.

المسحوق الأتوماتيك: وزن الـ800 جرام، إلى 17.50 جنيه.

اللبن الجاف، وزن الـ125 جرامًا، نحو 20 جنيهًا.

سعر بسكويت تومورو: نحو 3 جنيهات.

سعر بسكويت بوو: بأنواعه، 3 جنيهات.

سعر الزيت والسكر في التموين وأسعار السلع التموينية

أسعار السلع التموينية على بطاقة التموين لشهر سبتمبر.. الرز بكام

 

سعر الزيت و السكر في التموين 

وتم رفع حصة الأرز من قائمة السلع التي تشملها البطاقة التموينية، وأوضح وزير التموين: “مفيش رز على التموين عشان الـ50 جنيه يدوب بتقضي الزيت والسكر، فازاي أنزل الرز يتبهدل في التموين عشان كده قررنا إننا نسيب الرز حر”.

وجاء سعر زيت الخليط في التموين للشهر الماضي: 0.8 لتر، نحو 23 جنيهًا.

وجاء سعر سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

txt

"التموين": الاحتياطى الاستراتيجى من السلع آمن.. وبدأنا الاستعداد لشهر رمضان

السلع التموينية أسعار السلع التموينية وزارة التموين بطاقات التموين أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر

الأكثر قراءة

الرى: فشل مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

بعد تحذير العالم الهولندى.. كيف يتنبأ العلماء والخبراء بالزلازل؟

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

شروط الإسكان الاجتماعي 2023/2024| ما هي المستندات المطلوبة؟

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

محمد صلاح يتقدم لليفربول بهدف فى شباك وست هام بالدورى الإنجليزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

كوثر مصطفى.. أكيد لسه الأغانى ممكنة

محمود خليل

يجيب حمام ويطيره

ماجد حبته

وفد الصين رفيع المستوى

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

علي سعدة

مبادرة وطنية

لواء.حمدى البطران

زيارة لبنك فى الأقاليم

د. منى حلمى

حقى الشرعى يا ست هانم

سارة الشلقاني

لغز كيسنجر

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى

شاهد عيان يكشف لـ"الدستور" تفاصيل اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لمخيم نور الشمس

بـ الذكاء الاصطناعى.. قصة الدبابة "باراك" الإسرائيلية الجديدة.. ما مواصفاتها؟ وكيف تعمل؟