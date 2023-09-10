حددت وزارة التموين سعر الزيت والسكر في التموين والتي صرفها أصحاب بطاقات التموين والذين يبلغ عددهم 23 مليون بطاقة تموين ضمن حصصهم التموينية بداية الشهر الجاري، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الزيت والسكر في التموين وأسعار السلع التموينية .

سعر الزيت والسكر في التموين

بلغ سعر زجاجة الزيت في التموين بسعر 30 جنيهًا لوزن 800 مللي، ويبلغ سعر السكر في التموين 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

أسعار السلع التموينية

أعلنت وزارة التموين قائمة أسعار السلع التموينية وجاءت كالتالي:

كيلو الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك : 18.00 جنيه.

المكرونة 800 جم بـ 13.00 جنيها.

المكرونة 400 جم بـ 6.5 جنيه.

اللبن المجفف 125 جم بـ 25.5 جنيه.

المسلى صناعي 800 جم بـ 36 جنيهًا.

بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بـ 3 جنيهات.

البسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

الخل 5% 900 ملي بـ 6 جنيهات.

الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا بـ 3.75 جنيه.

المربى 350 جرامًا بـ 16 جنيهًا.

التونة المفتتة وزن 140 جرامًا بـ 18 جنيهًا.

الجبن الأبيض زنة 125 جراما بـ 4.5 جنيه.

الجبنة تتراباك 500 جم بـ 14 جنيهًا.

الجبنة تتراباك 250 جم بـ 7.50 جنيه.

الفول المعبأ 500 جم بـ 9.00 جنيهات.

مسحوق أتوماتيك 800 جم بـ 25 جنيهًا.

مسحوق عادي يدوي 800 جم بـ 16 جنيهًا.

العدس المجروش 500 جم بـ 21 جنيهًا.

سعر الصلصة 300 جم بـ 8 جنيهات.

کیس ملح طعام 300 جم بـ 1.25 جنيه.

الصلصة 300 جم بـ 8 جنيهات.

الشاي ناعم 40 جم بـ 5 جنيهات.

البسكويت بوو أنواع بـ 3.75 جنيه.

صابون غسيل 125 جم بـ 3 جنيهات.

صابون تواليت 125 جم بـ 7.50 جنيه.

کیس سائل غسيل أوانٍ 80 جم بـ 3 جنيهات.

البسكويت يويوز ويفر أنواع بـ 2.75 جنيه.

البسكويت تومورو أنواع بـ 3 جنيهات.

القهوة سريعة الذوبان 18 جم بـ 4 جنيهات.

علبة مرقة دجاج بـ 6 جنيهات.