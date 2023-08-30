الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 240 ألف طن قمح فرنسى ورومانى

القمح
القمح

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال ممارسة عالمية على شراء 240 ألف طن قمح فرنسي وروماني.

وذكرت الهيئة في بيان لها أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية مشيرة إلى أن الكمية تتضمن 120 ألف طن قمح فرنسي و120ألف طن قمح روماني.

الاحتياطي الاستراتيجي من القمح 

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة لديها مخزونات كافية من كافة السلع الأساسية خاصة القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم حيث يصل الاحتياطي الإستراتيجي منه الي 4.7 أشهر.

وأشار الوزير  إلي استمرار التعاقدات التي تبرمها هيئة السلع التموينية من كافة المناشئ المعتمدة لدي الهيئة، والتي تبلغ 23 منشأ لدعم الأرصدة الحالية بهدف ضمان إنتاج الخبز البلدي المدعم بكميات تصل إلي 270 مليون رغيف يوميا يستفيد منها نحو 71 مليون مواطن.

من جهته قال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر خلال جولة تفقدية على مطحن ومخبز الاتحاد التابع لشركة مطاحن مصر العليا بمدينة الأقصر، أن المحافظة بها 3 مطاحن تابعة لشركة مطاحن مصر العليا بطاقات اجمالية  تصل إلي 550 طنا، في حين أن الطاقة الإنتاجية الفعلية للمطحن تصل إلي 380 طنا يوميا.

وأضاف صلاح أن السبب في تراجع كميات الدقيق المنتجة هو حجم كميات الدقيق المصروفة للمخابز البلدية المدعمة، والتي تصل إلي 9500 طن شهريا مقسمة الي 55٪ لإنتاج الخبز لصالح البطاقات التموينية، و45٪ لمستودعات الدقيق.

الهيئة العامة للسلع التموينية الاحتياطي الاستراتيجي وزارة التموين والتجارة الداخلية الاحتياطي الاستراتيجي من القمح الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

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