الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

«الهيئة العامة للسلع التموينية» تعلن عن ممارسة لشراء قمح مستورد

القمح
القمح

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة قمح مستورد على أساس FOB من جميع المناشئ المدرجة بكراسة الشروط.
وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية موضحة أن
الشحن من 5 إلى 20 أكتوبر 2023 و/أو من 25 اكتوبر إلى 10 نوفمبر 2023و/أو من 15 إلى 30 نوفمبر 2023.
وأضافت أن أسعار العروض تقدم FOB على أساس السداد At Sight بتمويل من المؤسسة الاسلامية لتمويل التجارة.
وأشارت إلى أن جلسة فض المظاريف والبت غدا الأربعاء بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية.

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة لديها مخزونات كافية من كافة السلع الأساسية خاصة القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم حيث يصل الاحتياطي الإستراتيجي منه الي 4.7 أشهر.

وأشار الوزير  إلي استمرار التعاقدات التي تبرمها هيئة السلع التموينية من كافة المناشئ المعتمدة لدي الهيئة، والتي تبلغ 23 منشأ لدعم الأرصدة الحالية بهدف ضمان إنتاج الخبز البلدي المدعم بكميات تصل إلي 270 مليون رغيف يوميا يستفيد منها نحو 71 مليون مواطن.

من جهته قال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر خلال جولة تفقدية على مطحن ومخبز الاتحاد التابع لشركة مطاحن مصر العليا بمدينة الأقصر، أن المحافظة بها 3 مطاحن تابعة لشركة مطاحن مصر العليا بطاقات اجمالية  تصل إلي 550 طنا، في حين أن الطاقة الإنتاجية الفعلية للمطحن تصل إلي 380 طنا يوميا.

وأضاف صلاح أن السبب في تراجع كميات الدقيق المنتجة هو حجم كميات الدقيق المصروفة للمخابز البلدية المدعمة، والتي تصل إلي 9500 طن شهريا مقسمة الي 55٪ لإنتاج الخبز لصالح البطاقات التموينية، و 45٪ لمستودعات الدقيق.

مناقصة دولية إرتفاع مخزون القمح أسعار القمح التموين السلع التمونيية

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