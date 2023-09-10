الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موقف بطاقات التموين بعد تطبيق الكارت الموحد.. اعرف التفاصيل

بطاقات التموين
بطاقات التموين

بدأت الجهات المعنية العمل بكارت الخدمات الحكومية الكارت الموحد في محافظة بورسعيد بشكل تجريبي كمرحلة أولى؛ بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، حيث يهدف الكارت إلى توحيد حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين فى "كارت واحد" استكمالا لمنظومة التحول الرقمي وفى إطار حرص الحكومة على بناء اقتصاد رقمي.

الكارت الموحد

وتضم خدمات المرحلة الأولى للكارت الموحد، خدمات التموين، والتأمين الصحي الشامل، وخدمات المدفوعات الإلكترونية؛ كما سيتم إضافة خدمات حكومية أخرى في المراحل المقبلة، كما سيتم تعميمه في باقي المحافظات فيما بعد تباعا ،كما سيتم استمرار العمل بالبطاقات التموينية دون إلغاء، مع انتظام صرف المقررات التموينية والخبز المدعم من خلالها عبر مختلف المنافذ التموينية، وبعد تطبيق منظومة "الكارت الموحد" بمحافظة بورسعيد فقط سيتم استخدامه فى صرف المقررات التموينية والخبز، إلى جانب سريان البطاقات التموينية كالمعتاد لمن لم يحصل على الكارت الموحد

خطوات تسجيل وتفعيل الكارت الموحد للمواطنين في أقل من 3 دقائق

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رسمياً.. إطلاق "الكارت الموحد" فى بورسعيد: "تموين وتأمين صحي ومدفوعات"

وعند فقدان الكارت الموحد أو رقم التعريف الشخصى أو تلف الكارت يجب الإبلاغ فوراً عن طريق الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية على رقم 15999 لإيقافه وعدم السماح بإجراء أى تعامل عن طريقه، وفى حالات فقد الكارت أو سرقته أو تلفه يتحمل حامل الكارت مصاريف إصدار الكارت البديل.

يتم تسليم الكارت بالخطوات الآتية :-

1-يتم ارسال رسالة نصية على هاتف المواطن تقوم إخطاره بالحضور إلى مركز من المراكز المعتمدة لاستلام الكارت خلال الفترة المذكورة بالرسالة "بصحبة المستفيدين من الخدمة " 

2- يتوجه المواطن الى مركز الخدمة المذكور مصحوب ببطاقة الرقم القومى ورقم هاتف مسجل بإسمة  لأستلام الكارت.

3- يقوم المواطن بوضع بصمته الخاصة على جهاز تسجيل البطاقات الموجود داخل المركز ومن ثم وضع رقم سرى مكون من 4 أرقام لتفعيل الكارت .

4- يتم تسليم الكارت للمواطن جاهز للاستخدام .

5- فى حالة وجود أى إستفسارات أو شكاوى يمكنك الاتصال على خدمة الخط الساخن 15999 الخاصة بمنصة مصر الرقمية.

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بطاقات التموين موقف بطاقات التموين الكارت الموحد كارت واحد وزارة التموين والتجارة الداخلية

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