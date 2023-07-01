وزارة التموين: عودة العمل في مراكز تجميع الأقماح المحلية اليوم

فتحت مراكز استقبال القمح المحلي أبوابها أمام الموردين اليوم، بعد توجيهات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقال أحمد مهدي، مستشار الوزير، إن غرف العمليات الخاصة بمتابعة استقبال القمح المحلي بالوزارة، ستستأنف عملها اليوم.

وأشار إلى أن الغرف المركزية بالمديريات ستقدم تقريرًا يوميًا لغرفة العمليات المركزية بالوزارة حول نسب التوريد بالمواقع المفتوحة بالمحافظة.

وأضاف أن توجيهات الوزير تشمل فتح المواقع التسويقية حتى شهر أغسطس القادم، مشيرًا إلى أن الوزير وجه بتسهيل الأمر على الموردين.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم الوزارة مساعد الوزير في بيان صادر اليوم إن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أمر بدفع ما يستحقه الموردون في مدة لا تزيد على 48 ساعة.

وأضاف أن حافز النخالة الذي أصدره معالي الوزير مستمر وهو 10 كيلو نخالة لكل أردب عند تقديم الأوراق التي تثبت ذلك للمطحن.