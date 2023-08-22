خطوات تسجيل وتفعيل الكارت الموحد للمواطنين في أقل من 3 دقائق

بدأت محافظة بورسعيد تسليم بطاقات كارت المواطن الموحد، والذى من شأنه توحيد حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين، بهدف التأكد من وصول الدعم لجميع المستحقين ومنع عملية التلاعب والاستيلاء على دعم المواطن، وتضم مرحلة خدماته الأولى التموين والتأمين الصحى الشامل، إضافة إلى خدمات المدفوعات الإلكترونية و يستخدم الكارت فى تنفيذ مدفوعات الخدمات الحكومية الرقمية ومعاملات صرف الدعم المخصص للخبز والسلع التموينية للمواطن فى المخابز وعند البدالين، وخدمات التأمين الصحى الشامل.

خطوات تفعيل الكارت الموحد

ويمكن تسجيل وتفعيل الكارت الموحد واستلامه في أقل من 3 دقائق، وذلك عبر الخطوات الأتية:-



1-يتم إرسالة رسالة نصية على هاتف المواطن تقوم بإخطارة بالحضور إلى مركز من المراكز المعتمدة لاستلام الكارت خلال الفترة المذكورة بالرسالة "بصحبة المستفيدين من الخدمة".



2- يتوجه المواطن إلى مركز الخدمة المذكور مصحوب ببطاقة الرقم القومي ورقم هاتف مسجل باسمه لاستلام الكارت.



3- يقوم المواطن بوضع بصمته الخاصة على جهاز تسجيل البطاقات الموجود داخل المركز ومن ثم وضع رقم سرى مكون من 4 أرقام لتفعيل الكارت.



4- يتم تسليم الكارت للمواطن جاهز للاستخدام.

5- فى حالة وجود أى إستفسارات أو شكاوى يمكنك الاتصال على خدمة الخط الساخن 15999 الخاصة بمنصة مصر الرقمية.

وتبلغ فترة إتاحة استلام الكارت الموحد بمراكز التسليم والتى تشمل مكاتب البريد، ومكاتب التموين، والتأمين الصحى الشامل، شهرا من تاريخ استلام الرسالة النصية للمواطن ثم شهر آخر، ثم يتم اعدام البطاقة إن لم يتم استلامها.

تفاصيل أصدار الكارت الذكي الموحد

وأعلنتا وزارتا التموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة التأمين الصحى الشامل، إصدار كارت خدمات حكومية الموحد يبدأ تطبيقه في بورسعيد، يهدف إلى توحيد عدة خدمات مقدمة للمواطنين في كارت واحد ضمن خطة التحول الرقمي، تضم المرحلة الأولى من الكارت خدمات التموين والتأمين الصحى الشامل والمدفوعات الإلكترونية؛ فيما سيتم إضافة خدمات حكومية أخرى فى المراحل المقبلة، كما سيتم تعميمه فى باقى المحافظات فيما بعد تباعا.

هذا ويسلم الكارت بالمجان، وهي خدمة مسبقة الدفع وتستخدم لإيداع أو لاستقبال مبالغ مباشرة على البطاقة وإتمام عمليات الشراء من ماكينات نقاط البيع لدى التجار أو السحب النقدي من ماكينات الصرافات الآلية للهيئة القومية للبريد؛ حيث يتم خصم المبلغ مباشرة من حساب البطاقة.