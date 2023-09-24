"التموين": الاحتياطى الاستراتيجى من السلع آمن.. وبدأنا الاستعداد لشهر رمضان

قال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية آمن ويكفي عدة أشهر، لافتًا إلى أن احتياطي السكر يكفي حتى شهر أبريل المقبل، ويبدأ موسم الحصاد الجديد في فبراير المقبل.

وأضاف في تصريحاتٍ له على هامش افتتاح صومعة منيا القمح بسعة تخزينية تصل إلى 5 آلاف طن بحجم استثمارات تصل إلى 70 مليون جنيه، أن احتياطي الزيت لأول مرة يكفي حتى 5.7 شهر، لافتًا إلى قيام هيئة السلع التموينية بشراء 65 ألف طن زيت عباد خام صب، ولدينا عقود من اللحوم الطازجة والدواجن تكفي ما يتراوح من 3 إلى 6 أشهر، لافتًا إلى أن الوزارة بدأت الاستعدادات لشهر رمضان المقبل.

الاحتياطي الاستراتيجي من القمح

وفي وقتٍ سابق، صرح وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح آمن ويكفي 4.8 شهر.

وأكد المصيلحي أن العلاقات المصرية الإيطالية أخذت خلال السنوات الثلاث الماضية منحى وتوجهًا إيجابيًا، لافتًا إلى أن مشروع مبادلة الديون الإيطالية يُعد من أهم المشروعات؛ لأنه يُعد منحة من الحكومة الإيطالية لإقامة مشروعات تنموية على أرض مصر، وستقوم وزارة المالية بسداد القيمة بالجنيه المصري، مشيرًا إلى أنه يتم تطبيق التجربة مع الحكومة الألمانية ونتمنى تعميمها مع مختلف الدول.

وأضاف أن الوزارة تمضي قدمًا في المشروع القومي للصوامع وبدعم من القيادة السياسية لزيادة السعات التخزينية وتكوين مخزون استراتيجي من القمح، لافتًا إلى أنه سيتم إنشاء صوامع في أماكن إنتاج القمح، حيث تتم زراعة نحو 450 ألف فدان في توشكى ومنطقة العوينات.

وسيتم إنشاء صومعة بتكنولوجيا متطورة بسعة 300 ألف طن، كما سيتم إنشاء صومعة في منطقة دندرة بسعة 120 ألف طن، وذلك لتسهيل نقل القمح من الجنوب حتى الشمال، مؤكدًا أنه بدون بنية أساسية لن تكون هناك تنمية.