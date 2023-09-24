الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سفير إيطاليا بالقاهرة: حريصون على التعاون مع الشركات المصرية فى مجال الأمن الغذائى

الصوامع
الصوامع

وجه ميكيلي كاروني، سفير إيطاليا بالقاهرة، التحية إلى وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، واللواء ممدوح غراب محافظ الشرقية، لافتًا إلى أن تطوير صومعة منيا القمح بالشرقية بدعم من الحكومة الإيطالية يأتي في إطار توفير الأمن الغذائي لمصر.

الشركات الإيطالية حريصة على التعاون مع الشركات المصرية

وأوضح أن نائب رئيس الوزراء الإيطالي زار مصر مع مجموعة من الشركات الإيطالية التي تعمل في مجال الأمن الغذائي، لافتًا إلى أن الشركات الإيطالية حريصة على التعاون مع الشركات المصرية للعمل في السوق المصرية في مجال الأمن الغذائي.

إيطاليا حريصة على نقل التكنولوجيا الإيطالية إلى مصر

وأضاف أن إيطاليا حريصة على نقل التكنولوجيا الإيطالية إلى مصر بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، موجهًا الشكر إلى برنامج مبادلة الديون الإيطالية الذي يقوم بتطوير 6 صوامع حالية في مصر بدعم من الحكومة الإيطالية.

وأوضح أن برنامج مبادلة الديون الإيطالية يمحو 100 مليون دولار من الديون الإيطالية بمصر، وقد تم تخصيص 75 مليون دولار من البرنامج لتطوير 6 صوامع تكنولوجية مطورة لتخزين الحبوب في مصر.

ونوه بأن اختيار أماكن الصوامع بجوار أماكن الإنتاج تمثل نقاطًا قريبة بالنسبة للمزارعين.

صومعة منيا القمح الحقلية واحدة ضمن 4 صوامع بالشرقية

وقال الدكتور أشرف الصادق، عضو المنتدب لشئون الصوامع، خلال الافتتاح، إن وزارة التموين تستهدف إقامة 60 صومعة حقلية على مستوى الجمهورية بطاقة تخزينية 10 آلاف طن للصومعة الواحدة.

وأوضح أن صومعة منيا القمح الحقلية تعد واحدة ضمن 4 صوامع بمحافظة الشرقية من إجمالي 6 صوامع تم إنشاؤها خلال الفترة الماضية، نظرًا لأنها المحافظة الأكثر إنتاجية للقمح على مستوي الجمهورية.

وأشار "الصادق" إلى أن الصوامع الحقلية نقطة استقبال حديثة، وتضم كل الإمكانيات التخزينية والتكنولوجية الموجودة بالصوامع المعدنية المركزية، ولكن بسعات تخزينية أقل، كما أنها قريبة من مناطق الإنتاج، وتوفر تسهيلات للمزارعين خلال موسم توريد القمح، فضلًا عن تقليل تكاليف النقل والوقود واستهلاك الطرق. 

وأضاف أن الصومعة الحقلية تضم خلايا عدة تستطيع من خلالها الفصل بين القمح المحلي والمستورد على حد سواء، حال انتهاء الموسم، لتكون مخزونًا استراتيجيًا يتم استخدامه في وقت الحاجة، ويبلغ معدل استقبالها 100 طن /ساعة مقارنة بنحو 200 طن /ساعة بالصوامع المركزية، لافتًا إلى أنها تعمل أيضًا على منع التكدس والازدحام أمام الصوامع المركزية خلال الموسم.

ونوه "الصادق" إلى أن التكلفة الاستثمارية للصومعة تبلغ 70 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تزيد تلك القيمة في ظل المتغيرات السعرية الحالية، لافتًا إلى أن السعة التخزينية للصومعة 5 آلاف طن، وتتضمن 4 خلايا، كل خلية 1250 طنًا.

ويشمل برنامج مبادلة الديون مع إيطاليا إنشاء 6 صوامع سعة الواحدة 5 آلاف طن بسعة إجمالية 30 ألف طن بمحافظات المنيا (عدوة)، الشرقية (أبوحماد، نزلة الخيال، طوخ القرموص، منيا القمح)، المنوفية (قويسنا).

أرض الصوامع سفير إيطاليا بالقاهرة الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية القمح التموين الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين

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