افتتاح صومعة منيا القمح الحقلية بطاقة تخزينية 5 آلاف طن

قال شريف باسيلي، رئيس الشركة القابضة للصوامع، إن صومعة منيا القمح المطورة بمحافظة الشرقية هي أحد مشروعات تطوير الشون الحالية إلى صوامع تكنولوجية مطورة بسعة تخزين 5 آلاف طن ضمن 6 شون، سيتم تطويرها بإجمالي سعة نخزينية قدرها 30 ألف طن قمح.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، ومحافظ الشرقية اللواء ممدوح غراب، والسفير الإيطالي بالقاهرة، صومعة منيا القمح المطورة بسعة تخزينية 5 آلاف طن.

تطوير الشون الحقلية إلى صوامع تكنولوجية يمنع هدر 10% من القمح

وأوضح باسيلي أن مشروع تطوير الشون الحقلية إلى صوامع تكنولوجية مطورة يأتي بالتعاون مع إيطاليا ضمن مبادرة مبادلة الديون مع الدولة الإيطالية، مشيرًا إلى أن تطوير الشون الحقلية إلى صوامع تكنولوجية مطورة يمنع هدر 10% من إجمالي القمح الذي يتم تخزينه في الشون التربية بسبب الحشرات وسوء الطقس.

وأوضح باسيلي أنه تم إنشاء نحو 50 صومعة على مستوى محافظات الجمهورية بسعة تخزينية 3.4 مليون طن، ثم بدأ العمل على إنشاء 60 صومعة حقلية مطورة بهدف اختيار أماكن استراتيجية لاستلام القمح المحلي من المزارعين بما يحافظ على قمح الدولة.

ويفتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد الموافق 24 سبتمبر الجاري، أول صومعة حقلية بمحافظة الشرقية، وتبلغ طاقتها التخزينية 5 آلاف طن، ضمن مشروع إنشاء 60 صومعة حقلية، وتبلغ طاقة كل منها 5 آلاف طن لإضافة طاقة تخزينية 300 ألف طن.

وسيقوم وزير التموين بزيارة مجمع الخدمات التموينية بالعاشر من رمضان، بالإضافة إلى عدد من المنشآت التموينية في المحافظة بعد افتتاح صومعة الشرقية.

ومن المقرر أن يقوم وزير التموين، عقب افتتاح الصومعة الحقلية بالشرقية، بجولة تفقدية لبعض المنشآت التموينية داخل المحافظة، ويزور مخازن الجملة للاطمئنان على توافر رصيد استراتيجي جيد من السلع التموينية.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أكدت في وقت سابق أنه تم تطوير ورفع كفاءة عدد 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن، وبتكلفة حوالي 60 مليون جنيه.

ويأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر، حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق الخاص بإنتاج الخبز المدعم، والذي يقدر حجم الإنتاج اليومي منه ما بين 250 إلى 270 مليون رغيف.