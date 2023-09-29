قبل ساعات من بداية العام الدراسي.. تعرف على أسعار المستلزمات الدراسية بالفجالة

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية العام الدراسي الجديد، والذي يبدأ رسميا غدا السبت 30 سبتمبر 2023 وينتهي رسميًا 30 مايو 2024، وتستمر الدراسة في الفصل الأول للعام الدراسي الجديد حتى الخميس 25 يناير 2024، أما الدراسة في الفصل الثاني تبدأ من السبت 10 فبراير 2024 ويستمر حتى الخميس 6 يونيو 2024، وهو ما يجعل العديد من أولياء الأمور تبحث عن أشهر الأماكن التي تقوم ببيع المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبة وجودة عالية قبل بداية العام الدراسي.

سوق الفجالة

ويعتبر سوق منطقة الفجالة برمسيس أشهر الأماكن التي يتواجد فيها العديد من المكتبات لبيع المستلزمات المدرسية بكافة أنواعها، ورصدت “الدستور” أسعار الأدوات المدرسية في سوق الفجالة في ميدان رمسيس التابع لمحافظة القاهرة، استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2023-2024، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار المستلزمات المدرسية بسوق الفجالة

وصل سعر دستة الكراسات 28 ورقة لـ 60 جنيهًا، سعر الكراسة الواحدة 28 ورقة يتراوح ما بين 4 لـ 5 جنيهات، وصل سعر دستة الكشاكيل 60 ورقة لـ 50 جنيهًا، سعر الكشكول الواحد 60 ورقة يتراوح ما بين 6 لـ 7 جنيهات، وصل سعر دستة الكشاكيل 80 ورقة لـ 70 جنيها، سعر الكشكول الواحد 80 ورقة يتراوح ما بين 7 لـ8 جنيهات، وصل سعر دستة الكشاكيل 100 ورقة لـ 90 جنيهًا، سعر الكشكول الواحد100 ورقة يتراوح ما بين 9 لـ 10 جنيهات، وصل سعر علبة الأقلام الرصاص لـ 20 جنيهًا، وتراوح سعر علبة الأقلام الجاف من 25 لـ80 جنيهًا على حسب جودة ونوع القلم.

بداية العام الدراسي

كما أقبل العديد من أولياء الأمور على شراء اللاونش بوكس وزجاجات المياه البلاستيكية، والتي جاء سعرها كالتالي، فقد تبدأ أسعار اللاونش بوكس من 60 جنيهًا لتصل إلى 150 جنيهًا، وذلك يحدد على حسب الخامة والسعة، فيما كانت أسعار زجاجات المياة البلاستيكية يتراوح سعرها ما بين 30 لـ120 جنيها، بينما الزجاجات المصنوعة من السيلكون يتراوح سعرها ما بين 45 لـ150 جنيها.

وقد طرح عدد من تجار الأدوات المدرسية في سوق الفجالة كميات كبيرة من الأدوات المدرسية للمواطنين لتلبية احتياجات السوق، خاصة في ظل التوافد المتزايد من قبل أولياء الأمور على الأدوات المدرسية.