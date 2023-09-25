تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجاري.. وإعلان النتائج

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجاري.. من أكثر كلمات البحث عبر محرك البحث الأشهر عالميًا “جوجل” والمنصات الإلكترونية، وذلك قبل الإعلان عن نتائج التنسيق بالتزامن مع انتهاء فترة تسجيل رغبات الطلاب يوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر 2023 وفقا للمخطط الزمني المعلن.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجاري

ويمكن للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلوم الفني بأنواعه المختلفة ونظامها التعليمي الـ (3-5) سنوات، معرفة نتائج تنسيقهم وأسماء الكليات المرشحين لها من خلال مكتب التنسيق عبر هذا الرابط (من هنا) وذلك عقب تسجيل الرغبات خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر 2023.

ويتم تحديد الحد الأدني للقبول في الجامعات والمعاهد المصرية من خلال إجراء إحصائية بين عدد الطلاب المتقدمين للجامعات والمعاهد المصرية من حاملي شهادة الدبلوم الفني و عدد المقاعد المتاحة لهم وفقا للنسبة التي حددها المجلس الأعلى للجامعات المصرية و التوزيع الجغرافي لمحل سكن الطلاب.

موعد إعلان تنسيق الدبلومات الفنية 2023-2024

ويتم إعلان نتائج تنسيق الدبلومات الفنية 2023-2024 خلال الأيام المقبلة حيث من المعتاد أن يتم الإعلان عن نتائج التنسيق للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلوم الفني بأنواعه المختلفة ونظاميه التعليمي الـ (3-5) سنوات في وقت أكثر من تنسيق طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية وذلك بسبب كثرة أعداد الطلاب المتقدمين بأوراقهم للتنسيق من كافة محافظات الجمهورية.

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أوضحت أن إجمالي عدد الطلاب الناجحين في شهادات الدبلوم الفني بكافة أنواعه 169718 طالب وطالبة حيث بلغت بنسبة نجاح الطلاب في الدبلومات في الدور الثاني نحو 92.96% .

نسبة الأماكن الشاغرة في الكليات لطلاب الدبلومات 2024

وبلغت نسبة الأماكن المتاحة في الكليات والمعاهد المصرية للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلوم الفني بأنواعه المختلفة ونظاميه التعليمي الـ (3-5) سنوات نحو 10% من إجمالي عدد المقاعد وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات المصرية برئاسة أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وذلك وفقا لضوابط العام الدراسي الماضي.