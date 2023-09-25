الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. والكليات المتاحة للطلاب

التنسيق
التنسيق

لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية، وذلك منذ انتهاء فترة تسجيل رغبات الطلاب والتي استمرت لمدة 10 أيام حتى يتمكن كل الطلاب من تسجيل رغباتهم في استمارة التنسيق دون إعاقات إلكترونية بسبب الضغط على الشبكة الإلكترونية.

لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

يمكن للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلوم الفني بأنواعه المختلفة (الصناعي، الزراعي، التجاري، …) ونظاميها الـ (3-5) سنوات المتقدمين بأوراقهم لمكتب التنسيق معرفة أسماء الكليات المرشحين للدراسة بها خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 من خلال لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 (من هنا) وذلك بإدخال كافة المعلومات اللازمة.

يذكر أن باب تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية قد تم إغلاقه يوم الأربعاء الماضي الموافق 20 سبتمبر 2023 حيث تم مد فترة تسجيل الرغبات لضمان تسجيل الطلاب في استمارة التنسيق من كافة محافظات الجمهورية وذلك نظرا لكبير عدد الطلاب هذا العام عن العام الماضي.

التعليم العالي تعلن رسميًا نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تنسيق الدبلومات الفنية التجارية 2023.. موعد إعلان النتيجة رسميا

موعد إعلان تنسيق طلاب الدبلوم الفني 2024

أكد مكتب تنسيق الجامعات الإلكتروني التابع إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الحد الأدني للقبول في الجامعات لطلاب الدبلومات الفنية سيتم إعلانه خلال الأيام المقبلة وذلك لأن توزيع الطلاب على الكليات والمعاهد المتاحة لهم يستغرق عادة فترة أكبر نظرا لكبر عدد الطلاب المتقدمين وتحديد بنسبة 10% فقط لهم من الأماكن الشاغرة في الكليات.

يذكر أن عقب إعلان النتيجة يمكن للطلاب أما التقديم في الكليات التي تم ترشيحهم إليها من خلال مكتب التنسيق أو التقديم في تنسيق تقليل الاغتراب الذي ستحدد له وزارة التعليم العالي موعد رسمي لفتح باب التقديم وغالبا من يكون في غضون 72 ساعة فقط من إعلان نتائج التنسيق بشكل رسمي.

txt

تنسيق الجامعات الأهلية 2024 ومصروفات الدراسة بالكليات

txt

تنسيق الجامعات الأهلية 2024.. وما هي الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالى؟

الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2023- 2024

تتلخص الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2023-2024 بأنواعها المختلفة ونظاميها التعليمي الـ(3-5) سنوات فيما يلي:-

  • كلية التمريض.
  • كلية التربية النوعية.
  • كلية السياحة والفنادق.
  • كلية الخدمة الاجتماعية.
  • كلية التربية.
  • كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي.
  • كلية الاقتصاد المنزلي.
  • كلية الهندسة.
  • كلية الآثار.

اقرأ أيضا 

المدارس تستقبل تلاميذ رياض الأطفال يوم الثلاثاء المقبل

لينك نتيجة تنسيق الدبلومات نتيجة تنسيق الدبلومات تنسيق الدبلومات الفنية الدبلومات الفنية الدبلومات شهادة الدبلوم الفني

مواد متعلقة

تنسيق الدبلومات الفنية التجارية 2023.. موعد إعلان النتيجة رسميا

العد التنازلي.. والأيام المتبقية على شهر رمضان 1445

رابط صندوق التمويل العقاري استعلام عن حالة الطلب.. الأوراق المطلوبة

إجازات أكتوبر 2023.. والعطلات الأسبوعية

موعد التوقيت الشتوي في مصر 2023.. وميعاد انتهاء فصل الخريف

نصوص لائحة الانضباط المدرسي 2023.. أول أيام العام الدراسي الجديد

رابط بوابة الحكومة المصرية تنسيق الشهادات المعادلة 2023-2024

الاعلان 18.. أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بالمدن الجديدة

الأكثر قراءة

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

"الوطنية للانتخابات": قاضٍ لكل صندوق فى الانتخابات الرئاسية 2024

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

الرى: لا تقدم يذكر في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

انتخابات الرئاسة 2024.. الإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبى الترشح لمنصب الرئيس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ذكاء.. لعنة العصفورة

سلمان إسماعيل

أسئلة حائرة جدًا

عماد سليمان

في وداع «جابر الخواطر» معتز خفاجي

وائل لطفي

التجسس على أمريكا!

محمد العسيري

كوثر مصطفى.. أكيد لسه الأغانى ممكنة

محمود خليل

يجيب حمام ويطيره

ماجد حبته

وفد الصين رفيع المستوى

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى