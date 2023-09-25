تنسيق الدبلومات الفنية التجارية 2023.. موعد إعلان النتيجة رسميا

زاد البحث عن موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية التجارية 2023 عبر المنصات الإلكترونية منذ انهاء فترة تسجيل الرغبات في استمارة التنسيق يوم الأربعاء الماضي الموافق 20 سبتمبر 2023 وفقا للضوابط التي أعلنها المجلس الأعلى للجامعات المصرية حيث تم تحديد نسبة 10 % من المقاعد المتاحة في الكليات المناسبة لهم.

تنسيق الدبلومات الفنية التجارية 2023

يمكن معرفة نتائج تنسيق الدبلومات الفنية التجارية 2023 نظام الـ (3-5) سنوات والكليات المرشح لها الطلاب خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك بإدخال كافة البيانات اللازمة وإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة تنسيق طلاب الدبلومات الفنية.

تحديد نوع الدبلوم ونظامه التعليمي.

إدخال كافة البيانات الشخصية للطالب المسجل لرغباته.

إدخال رقم جلوس الطالب والرقم السري.

الضغط على كلمة استعلم.

ظهور اسم الكلية والجامعة المرشح لها الطالب وفقا لتخصصه الدراسي.

موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق الدبلومات 2023 من خلال الموقع الرسمي للتنسيق في غضون الساعات القليلة المقبلة وذلك ليتمكن كل طالب من تجهيز أوراق التقديم في الكلية المرشح لها خلال العام الدراسي المقبل وإنهاء كافة إجراءات التقديم من كشف طبي واستخراج الكارنية الدراسي للعام الدراسي 2023-2024 المزمع ان يبدأ خلال أيام.

تتلخص الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات فيما يلي:-

استمارة شهادة الدبلوم الفني موضح بها درجات الطالب في كل مادة والمجموع الكلي.

أصل شهادة ميلاد الطالب مميكنة.

عدد 6 صور شخصية حديثة للطالب مقاس 4*6.

صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب.

استمارة نموذج 6 جند.

شهادة الحصول على لقاح كورونا.

موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2024 للجامعات

ينطلق العام الدراسي المقبل 2023-2024 في المدارس والجامعات والمعاهد الأزهرية يوم السبت المقبل الموافق 30 سبتمبر 2023 وفقا للقرار الموحد لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية التابع للأزهر الشريف.