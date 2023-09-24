موقع تنسيق الثانوية العامة 2023 الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة

يستطيع طلاب الثانوية العامة الاستعلام عن تقليل الاغتراب للمراحل الثلاثة بعد أن ظهرت نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة وللمتخلفين اليوم الأحد، وذلك قبل أيام قليلة من بداية العام الدراسي الجديد المقرر له السبت المقبل.

وتعرض “الدستور” رابط الاستعلام عن تقليل الاغتراب من خلال موقع تنسيق الثانوية العامة 2023.

رابط الاستعلام عن تقليل الاغتراب عبر التنسيق الإلكتروني

يستطيع الطلاب الراغبين في الاستعلام عن تقليل الاغتراب سواء للمرحلة الثالثة ثانوية عامة او المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية الاستعلام عن تقليل الاغتراب من خلال زيارة موقع التنسيق الإلكتروني أو الضغط على الرابط التالي: من هنا ثم كتابة رقم الجلوس والرقم السري، واضغط على أيقونة نتيجة تقليل الاغتراب، وسيتم عرض نتيجة الاستعلام على الشاشة، والتي تتضمن حالة طلب تقليل الاغتراب (مقبول أو مرفوض)، الكلية المرشح لها الطالب، موعد التوجه إلى الكلية لاستكمال إجراءات الالتحاق.

الأوراق المطلوبة للتقديم للكليات 2024

حددت وزارة التعليم العالي الأوراق المطلوبة للتقديم للكليات 2024 وهي نفسها الأوراق التي يتم طلبها كل عام، وهي صورة من بطاقة الترشيح، أصل شهادة الثانوية العامة وصورة منها، شهادة الميلاد وصورة منها، صورة البطاقة الشخصية، 6 صور حديثة 4×6، استمارة 2 جند “للذكور”، المصروفات الدراسية “تختلف من كلية لأخرى”، ملئ استمارة بيانات الطالب بدقة وتسليمها مع الملف بإدارة شؤون الطلاب.

يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات قد وافق على الخريطة الزمنية مع نهاية أغسطس الماضي، موعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد 2023/2024 لطلاب الجامعات والمعاهد الحكومية، حيث سيبدأ العام الدراسي 2023 -2024 لطلاب التعليم العالي بداية من 30 سبتمبر المقبل، فيما سينتهي العام الدراسي 2023 -2024 رسميًا في 30 مايو 2024.

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