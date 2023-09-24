الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موقع تنسيق الثانوية العامة 2023 الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة

تنسيق الثانوية العامة
تنسيق الثانوية العامة

يستطيع طلاب الثانوية العامة الاستعلام عن تقليل الاغتراب  للمراحل الثلاثة بعد أن ظهرت نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة وللمتخلفين اليوم الأحد، وذلك قبل أيام قليلة من بداية العام الدراسي الجديد المقرر له السبت المقبل. 

وتعرض “الدستور” رابط الاستعلام عن تقليل الاغتراب من خلال موقع تنسيق الثانوية العامة 2023.

رابط الاستعلام عن تقليل الاغتراب عبر التنسيق الإلكتروني 

 يستطيع الطلاب الراغبين في الاستعلام عن تقليل الاغتراب سواء للمرحلة الثالثة ثانوية عامة او المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية الاستعلام عن تقليل الاغتراب من خلال زيارة موقع التنسيق الإلكتروني أو الضغط على الرابط التالي: من هنا ثم كتابة  رقم الجلوس والرقم السري، واضغط على  أيقونة  نتيجة تقليل الاغتراب، وسيتم عرض نتيجة الاستعلام على الشاشة، والتي تتضمن حالة طلب تقليل الاغتراب (مقبول أو مرفوض)، الكلية المرشح لها الطالب، موعد التوجه إلى الكلية لاستكمال إجراءات الالتحاق.

بوابة الأزهر الإلكترونية 2023.. نتائج التحويلات وموعد تقليل الاغتراب

رابط رسمي.. نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب 2023 المرحلة الثالثة

الأوراق المطلوبة للتقديم للكليات 2024 

حددت وزارة التعليم العالي  الأوراق المطلوبة للتقديم للكليات 2024  وهي نفسها الأوراق التي يتم طلبها كل عام، وهي صورة من بطاقة الترشيح، أصل شهادة الثانوية العامة وصورة منها، شهادة الميلاد وصورة منها، صورة البطاقة الشخصية، 6 صور حديثة 4×6، استمارة 2 جند “للذكور”، المصروفات الدراسية “تختلف من كلية لأخرى”، ملئ استمارة بيانات الطالب بدقة وتسليمها مع الملف بإدارة شؤون الطلاب.

يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات  قد وافق على الخريطة الزمنية  مع نهاية أغسطس الماضي، موعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد 2023/2024 لطلاب الجامعات والمعاهد الحكومية، حيث سيبدأ العام الدراسي 2023 -2024 لطلاب التعليم العالي بداية من 30 سبتمبر المقبل، فيما سينتهي العام الدراسي 2023 -2024 رسميًا في 30 مايو 2024.

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التعليم العالي تعلن رسميًا نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تقليل الاغتراب موقع التنسيق الالكتروني تنسيق الثانوية العامة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة بداية العام الدراسي الجديد

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