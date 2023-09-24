الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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بوابة الأزهر الإلكترونية 2023.. نتائج التحويلات وموعد تقليل الاغتراب

طلاب الأزهر
طلاب الأزهر

توفر بوابة الأزهر الإلكترونية 2023 نتائج الامتحانات لطلاب المعاهد الأزهرية في الداخل والخارج ، ووفرتها إدارة الأزهر الشريف تسهيلًا على الطلاب بدلًا من الذهاب إلى المعاهد الأزهرية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

ولكن لا توفر بوابة الأزهر الإلكترونية 2023 نتائج التنسيق أو نتائج التحويلات وموعد تقليل الاغتراب، وتعرض الدستور في التقرير التالي الرابط الإلكتروني المتاح للإطلاع عليهم . 

رابط نتائج التحويلات للثانوية الأزهرية  

يستطيع طلاب الثانوية الأزهرية الراغبين في الاستعلام عن التعليم الجامعي زيارة بوابة التنسيق الإلكتروني وليس بوابة الأزهر الإلكترونية 2023 التي تكتفي بروابط الأخبار التي تهتم طلاب المعاهد الأزهرية فقط وليست جامعة الأزهر . 

ويستطيع طلاب الثانوية الأزهرية الإطلاع على نتائج التحويلات الخاصة بالكليات من خلال زيارة موقع التنسيق الإلكتروني، بالضغط على الرابط التالي tansik.digital.gov.eg

ثم اختيار نتائج التحويلات من أيقونة الثانوية الأزهرية ، ثم اختر الشهادة الثانوية الأزهرية ، واكتب رقم جلوس الطالب والرقم التأكيدي والرقم السري لتظهر لك نتائج التحويلات. 

متاح الآن.. رابط التحويل بين كليات الأزهر 2023-2024 وموعدها

بوابة الأزهر الإلكتروني| رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 بالرقم القومي

موعد تقليل الاغتراب أزهر 2023

يستطيع طلاب الثانوية الأزهرية الراغبين في تقليل الاغتراب ازهر 2023 بعد إعلان تنسيق الثانوية الأزهرية كتابة رغباتهم غدًا الإثنين وتستمر ليوم الثلاثاء بعد فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الفرقة الأولى "المستجدين" لكليات القاهرة والأقاليم، للعام الدراسي 2024/2023 ، ولا توفر بوابة الأزهر الإلكترونية هذه الخدمة . 

ويكون تقليل الاغتراب للطالبات دون التقيد بالحد الأدنى والنطاق الجغرافي، ودون التقيد بالحد الأدنى فقط.

ويتم كتابة طلبات تقليل الاغتراب ازهر 2023 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وليس بوابة الأزهر الإلكترونية ، ومعها بعض  المستندات وهي أصل شهادة الثانوية الأزهرية + 3 صور ضوئية منها، أصل شهادة الميلاد مميكنة حديثة بها الرقم الثلاثي للطالب + 3 صور ضوئيه منها، بطاقة (6 جند) من مكتب التجنيد التابع له الطالب، نموذج (2 جند) من مديرية الأمن التابع لها الطالب، (6) صور شخصية حديثة 4×6 يكتب الطالب اسمه كاملًا على كل صورة، (3) صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، بطاقة ترشيح الطالب للكلية من موقع بوابة الحكومة المصرية + 3 صور ضوئية منها، حافظة بلاستيك لحفظ الأوراق.

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بوابة الأزهر.. رابط التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023 وخطوات التقديم

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