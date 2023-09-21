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مصر

متاح الآن.. رابط التحويل بين كليات الأزهر 2023-2024 وموعدها

طلاب الثانوية الأزهرية
طلاب الثانوية الأزهرية

يتساءل الكثير من طلاب الثانوية الأزهرية وأولياء أمورهم عن موعد ورابط التحويل بين كليات الأزهر 2023-2024، وهي من المواضيع التي يزداد معدل البحث عنها من خلال محركات البحث العالمية "جوجل"، أملًا في الالتحاق بالكلية المراد التحويل إليها.

رابط التحويل بين كليات الأزهر 2023-2024 وموعدها

وتنشر “الدستور” في هذه السطور التالية رابط التحويل بين كليات الأزهر 2023-2024، وموعد التحويل، والقواعد للتحويل.

موعد التحويل بين كليات جامعة الأزهر 2023/2024

أوضح الدكتور سلامة داود، بصفته رئيس جامعة الأزهر، وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذي قد عقد لإعلان نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2023 أن موعد وقواعد التحويل بين جميع كليات جامعة الأزهر للطلبة الجدد خلال العام الدراسي 2023-2024، بدأ أمس، الأربعاء الموافق 20 سبتمبر الجاري، وعلى أن يستمر حتى الجمعة 22 سبتمبر 2023.

قواعد التحويل بين الكليات في جامعة الأزهر 2023

وأشار “داود”، إلى ضرورة مراعاة شرطي التوزيع الجغرافي ومراعاة التقدير أثناء إجراء التحويلات بين جميع كليات جامعة الأزهر القاهرة والأقاليم، ولافتًا إلى أنه سوف يتم تلقي طلبات التحويل إلكترونيا من خلال بوابة جامعة الأزهر.

وقال رئيس جامعة الأزهر إن الطلبة والطالبات الذين لم يتمكنوا من التقديم في التنسيق خلال الفترة الماضية يمكنهم أن يسجلوا رغباتهم في هذه الأيام، وسيكون التحويل من خلال الرابط التالي من هنا.
 

بوابة الأزهر.. رابط التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023 وخطوات التقديم

 

شروط التحويل بين كليات جامعة الأزهر 2023-2024

أوضح الموقع الإلكتروني بجامعة الأزهر شروط التحويل ما بين كليات جامعة الأزهر في القاهرة والأقاليم 2024، وهي التي جاءت على النحو التالي:

يحق للطلاب والطالبات التحويل والنقل للقيد ما بين كليات جامعة الأزهر للطلبة والطالبات الباقين للإعادة في الفرقة الأولى أو الإعدادية في داخل المنطقة الجغرافية، وشرط حصول على مجموع الدرجات (أصلي – اعتباري) والذي قبلته الكلية المحول إليها الطالب.

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ويجوز نقل قيد الطالب / الطالبة من منطقة لمنطقة جغرافية إلى أخرى وبشرط أن سيكون نقل القيد إلى كلية أو شعبة ليس لها نظير في المنطقة الجغرافية، بشرط استيفاء الطالب المجموع الذي قبلته الكلية عام حصول الطالب على الشهادة الثانوية الأزهرية.
يحق للطالب التحويل ما بين كليات الطب البشري وطب الأسنان والهندسة والصيدلة والعلوم والزراعة والهندسة الزراعية، وبشرط الحصول على تقدير ممتاز، وذلك بالإضافة لحصول الطالب على الحد الأدنى للقبول في الكلية المراد التحويل إليها، وموافقة عميدي الكليتين واعتماد ذلك من خلال رئيس الجامعة.

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