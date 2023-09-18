بوابة الأزهر.. رابط التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023 وخطوات التقديم

يستمر التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية والتي خصصت إدارة الأزهر الشريف رابط لها والذي يستمر حتى منتصف أكتوبر المقبل، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023 وخطوات التحويل.

رابط التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023

فعلت إدارة الأزهر الشريف رابط التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023 ويمكن للطلاب التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023 يجب توجيه الطالب إلى المعهد المقيد به لاستلام الاسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب، وذلك بعد أن يتأكد مختص شؤون الطلاب من بيانات الطالب، وبعد ذلك قم بالدخول عبر بوابة الأزهر بالضغط على الرابط التالي من خلال الضغط على الرابط التالي “هنا” من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور المستلمة، الضغط على طلب التحويل إلكترونيًا مع مراجعة بيانات الطلب جيدًا، ويظهر طلب التحويل للمعهد المحول منها الطالب لإبداء الرأي إلكترونيًا بمعرفة شيخ المعهد بالقبول أو الرفض على أن يتم إبداء السبب في حالة الرفض.

وفي حالة قبول طلب التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023 يتم تحويل الطلب إلكترونيًا للمعهد المحول إليه لإبداء الرأي بمعرفة شيخ المعهد ، ويقوم ولي الأمر بطباعة الطلب والتوقيع عليهما والتوجه إلى المعهد لسحب الملف.

شروط التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023

حددت إدارة الأزهر الشريف شروط التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023 ، وهى أن التأكد من تحقيق شرط سن الطالب وفقا للمرحلة التعليمية، ضرورة التحاق الطالب بمرحلة رياض الأطفال لمدة عامين قبل المرحلة الابتدائية، وموافقة الجهة المنقول إليها على طلب قيد الطالب قبل إجراء التحويل الإلكتروني، واجتياز الطالب امتحان اللغة الأجنبية الأولى في المستوى الرفيع واللغة الأجنبية الثانية بالإضافة إلى دراسة مادتي العلوم والرياضيات.

ويتم طلب التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023 من خلال الموقع الإلكتروني ولا يتم الالتفات إلى الطلبات الورقية.