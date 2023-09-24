استغاثة أم.. "الداخلية" تعيد 3 أطفال ضلَّوا طريقهم في قطار بمنيا القمح

استجابت أجهزة وزارة الداخلية، لاستغاثة سيدة في العثور على أطفالها بالقليوبية وإعادتهم سالمين، في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعي لأجهزة الشرطة من خلال التعامل الإيجابي مع جميع الحالات ذات الطابع الإنساني.

استجابة فورية

وورد بلاغ من وزارة النقل بناءً على إخطار منظومة شكاوى مجلس الوزراء من (ربة منزل – مقيمة بمركز شرطة منيا القمح بالشرقية) بأنها حال تواجدها بمحطة سكك حديد بنها بالقليوبية صحبة أطفالها سن: (17 عامًا، و13 عامًا، و6 أعوام) تمكنوا من استقلال القطار دونها وطلبت المساعدة في العثور عليهم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وتمكنت من العثور عليهم بمحطة سكك حديد القاهرة، وتم تقديم الرعاية اللازمة لهم، وتم تسليمهم إلى والدتهم التي تقدمت بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على سرعة الاستجابة لاستغاثتها وإعادة أطفالها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.