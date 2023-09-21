الداخلية تواصل توزيع عبوات غذائية ومستلزمات مدرسية على المواطنين (فيديو)

تواصل وزارة الداخلية، توزيع عبوات سلع غذائية ومستلزمات مدرسية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا بمختلف المحافظات لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية.

ضبط شخصين لقيامهما بسرقة لودر بالشروق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقة لودر بدائرة قسم شرطة الشروق بأسلوب "المفتاح المصطنع" بالاشتراك مع عميلين سيئي النية تم ضبطهما واللودر المستولى عليه.

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) وبحوزته (جوال بداخله مهمات مصلحية) حال خروجه من فتحة بسور السكة الحديد - بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة.. وبمواجهته اعترف بقيامه بسرقة المضبوطات بقصد بيعها لتجار الخردة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.