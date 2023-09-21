نهج "الإرهابية" لإثارة البلبلة.. حقيقة تعرض ضابط لحادث على طريق العلمين

نفى مصدر أمنى صحة ما تداوله بعض العناصر الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن وقوع حادث لأحد الضباط على طريق العلمين، مؤكداً أن تلك الإدعاءات تأتي في إطار نهج الجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب لإثارة البلبلة، وأنه سيتم اتخاذ إلى الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الادعاءات.

أكاذيب الجماعة الإرهابية

ونفى مصدر أمنى صحة مقطع الفيديو الذى تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن وجود تجمعات ليلية بإحدى المحافظات.

وأكد المصدر على أن ذلك المقطع قديم سبق تداوله منذ عدة أعوام.

ويأتى ذلك فى إطار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة والإيحاء للمواطنين بوجود مؤيدين لدعواتهم التحريضية بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام..

وأوضح المصدر أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الشائعات بشكل حاسم.

وكان نفى مصدر أمنى صحة مقطع الفيديو الذى تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن وجود تجمعات بإحدى المحافظات.

وأكد المصدر أن ذلك المقطع قديم وسبق تداوله عام 2019م، ويأتى ذلك فى إطار مخططات الجماعة الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة والإيحاء للمواطنين بوجود مؤيدين لدعواتهم التحريضية "على غير الحقيقة"، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الشائعات.