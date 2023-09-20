الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تكشف عن قضية غسل أموال بقرابة نصف مليار جنيه

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية،

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 3 متهمين بينهم سيدة متورطين في غسل أموال قرابة النصف مليار جنيه من  تجارة المخدرات.

"الداخلية" تكشف عن قضية غسل أموال بقرابة نصف مليار جنيه

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" وإحدى السيدات، لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي.

وذلك عن طريق قيامهم بتأسيس أنشطة تجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات، فضلًا عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بـ350 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط المتهم بقتل صديقه في الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من إلقاء القبض على المتهم بقتل صديقه بطعنة نافذة في القلب، بسبب خلافات بينهما، في قرية ميت الخولي دائرة المركز.

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بمصرع شاب بطعنة نافذة على يد صديقه بقرية ميت الخولي دائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أن المجني عليه يدعى عمر محمد السيد، ويبلغ من العمر 17 عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي الصناعي، ومقيم في قرية ميت الخولي دائرة المركز، وأصيب بطعنة نافذة في يسار الصدر سددها له زميله ويدعى ف.س.م. ويبلغ 17 عامًا، بسبب خلافات بينهما.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة، للتحقيق والتي قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

النصف مليار جنيه وزارة الداخلية شراء العقارات الصبغة الشرعية كيانات مشروعة غسل أموال

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