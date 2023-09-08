الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جامعي يغسل أموالاً مشبوهة بـ50 مليون جنيه

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الجيزة "محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا") لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء وحدات سكنية- تأسيس الشركات- شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

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حبس سيدة متورطة فى غسل أموال كسب غير مشروع بالمقطم

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوربمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً).

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

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بمليار و355 مليون جنيه.. 10 ضربات قاضية لمافيا غسيل الأموال

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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