الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط متهم بغسل 50 مليون جنيه من أموال النصب السياحي بالجيزة

متهم
متهم

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط متهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، استمراراً لجهود أجهزة الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم  الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لممارسته نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين ورعايا بعض الدول من خلال قيامه بتأسيس شركة خدمات سياحية "غير مرخصة" وإنشاء موقع إلكترونى باسم الشركة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والإعلان عن قيام الشركة بتقديم خدمات سياحية بأسعار مخفضة "على خلاف الحقيقة" وفى حالة رغبة المواطنين فى الحصول على تلك الخدمات يقوم المتهم المذكور بطلب بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بدعوى إتمام الخدمات المطلوبة وتحصيل قيمتها واستغلاله لتلك البيانات فى سحب مبالغ مالية كبيرة من أرصدتهم البنكية دون علمهم والاستيلاء عليها، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات– شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (50 مليون جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية غسـل 50مليون جنيه النصب والاحتيال شركة ‏خدمات سياحية عقوبة غسل الأموال تأسيس الشركات

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