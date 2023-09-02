السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط طالبين ربطا شاب في عمود إنارة وتصويره في الوايلي

أمن القاهرة
أمن القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة قيام شخصين بتقييد آخر بعمود إنارة بالقاهرة وتصويره وضبط مرتكبي الواقعة.

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أمن القاهرة يضبط 13 عنصرًا إجراميًا بحوزتهم أسلحة ومخدرات "صور" 

فيديو ربط شاب في عمود

تبلغ لقسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات وبصحبتها نجلها "طالب" - مقيمان بدائرة القسم)، بتضررها من (طالبين- مقيمين بدائرة القسم) لقيامهما بتقييد نجلها بأحد أعمدة الإنارة بدائرة القسم وتصوير مقطع فيديو له ونشره عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك".

ضبط المتهمين

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزة أحدهما الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه على سبيل المزاح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية بتقييد آخر بعمود إنارة بالقاهرة قسم شرطة الوايلي مقطع فيديو الهاتف المحمول النيابة العامة

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