السبت 02 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 3 لقيامهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

ضبط متهمين
ضبط متهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة من ضبط شخصين مقيمين بدائرة قسم شرطة روض الفرج، حال تواجدهما بدائرة القسم وبحوزتهما مـبالغ مالية عملات "أجنبية - محلية".

وبمواجهتهما اعترفا بمزاولتهما نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

سقوط المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بمبالغ طائلة في الفيوم

وفي سياق متصل تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بتأمين طريق «القاهرة - الفيوم الصحراوي» بمحافظة الفيوم، من ضبط شخصين «لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بالفيوم، حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما، وبحوزتهما مبالغ مالية «عملات محلية وأجنبية».

وبمواجهتهما، قررا بحيازة المبالغ المالية بقصد الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر مراكز وأقسام الشرطة.

 

عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة

وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

 

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

امن القاهرة عملات مبالغ مالية نشاط غير مشروع مجال الاتجار بالنقد الأجنبي نطاق السوق المصرفى

مواد متعلقة

ضبط 116 مخالفة تموينية فى حملات رقابية على المخابز والأسواق بالدقهلية

ضبط 25 مخالفة تموينية فى حملة على مخابز وأسواق أبوقرقاص بالمنيا

خطيب الجامع الأزهر: نحتاج لخطاب دينى يُعيد ضبط قلوب الشباب

ضبط سائق نقل عرض حياة المواطنين للخطر

ضبط شخص يدير شبكة توزيع إنترنت دون ترخيص فى القاهرة

ضبط المتهم بقتل شاب فى بولاق الدكرور بسبب خلافات بينهما

ضبط 20 طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر خلال حملات مكثفة بالبحيرة

ضبط عدة مخالفات في مركز المحلة الكبرى بحملة تموينية

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

"الدستورية": إنذار الموظف قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل دون عذر غير لازم

"طبيب الساحل".. الدفاع يطلب كبير الأطباء الشرعيين والمحكمة ترفض

قرار جديد من المحكمة فى قضية "قتل طبيب الساحل"

الصور الأولى للمتهمين بقتل طبيب الساحل داخل المحكمة

كواليس اجتماع دبى.. "الالتزام" يُعرقل انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مخلفات تطهير الترع

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «8-5»

أحمد الصغير

لماذا أؤيد الرئيس؟.. المصريون والسيسى وعصا موسى «4»

مؤمن المحمدي

تفسيرات مختلفة أم نصوص مختلفة؟

د.كريمة الحفناوى

تجارب الحركات النسائية فى الخروج من الأزمات

محمد عبدالعزيز

النقراشى.. وأخلاق العلماء

لواء. محسن الفحام

المحافظات الواعدة

محاسن السنوسي

وداعًا أغسطس

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول أمريكى: نبحث عن الوقت المناسب والفرصة النافذة لترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل

"بن غفير" يقلص زيارات الأسرى.. وحركة فتح تكشف لـ"الدستور" تداعيات القرار

مقتل جندى إسرائيلى فى عملية دهس قرب رام الله