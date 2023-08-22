أمن القاهرة يضبط 13 عنصرًا إجراميًا بحوزتهم أسلحة ومخدرات "صور" 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية، من تنفيذ حملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط العناصر الإجرامية من محرزي المواد المخدرة.

وأشرف على تنفيذ تلك الحملة اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وأسفرت عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية.

ونجحت الحملات في ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة).. وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو- سلاح أبيض).

كما تم ضبط (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان).. وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين- بندقية خرطوش- فرد خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- سلاح أبيض).

وضبط (3 سيدات "لإحداهن معلومات جنائية") وبحوزتهن (كمية من مخدر الآيس- كمية من مخدر الهيروين- ميزان حساس).

كما تم ضبط (شخصين- مقيمين بمحافظتى القاهرة وأسيوط)، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش- فرد خرطوش وطلقتان لذات العيار).

وضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج).. وبحوزتهما (2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,100 كيلوجرام- ميزان حساس- سيارة ودراجة نارية).

وضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية)، وبحوزته (كمية من مخدر الآيس وزنت كيلوجراما- كمية من مخدر الحشيش- هاتف محمول).

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية والبيضاء بقصد الدفاع، والمبالغ المالية من متحصلات بيع المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.