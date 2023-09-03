ضبط عصابة غسلت 6 ملايين جنيه.. وسقوط تاجرى عملة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين، لأحدهما معلومات جنائية؛ لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق تأسيس أنشطة تجارية شراء سيارة ودراجات نارية وإيداع بعض تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ 6 ملايين جنيه تقريباً.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

ضبط المتهمين بالاتجار فى العملة بالسوق السوداء فى المنيا

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن المنيا من ضبط شخصين، لاتجارهما فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بمركز مغاغة.

وتبين حوزتهما مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية"، وبمواجهتهما أقرا باتجارهما فـى النقد الأجنبى بأسعار السوق السوداء.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

المشدد 3 سنوات لتاجرى هيروين فى الشرقية

ومن ناحية أخرى، قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة عاملين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه؛ لاتهامهما بحيازة كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار فيه، وسلاح ناري وذخيرة للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة بمركز ههيا.

تعود أحداث القضية رقم 9465 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة ههيا، بإحالة «السيد. ا، 32 سنة، عامل، كريم. إ، 24 سنة، عامل،» إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بترويج جوهر الهيروين المخدر وسلاح ناري وذخيرة عبارة عن فرد خرطوش، وطلقات نارية، 22 لفافة من مخدر الهيروين.