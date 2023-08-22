الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس سيدتين بتهمة الاحتيال على المواطنين بالقاهرة

محكمة
محكمة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأميرية، تجديد حبس سيدتين 15 يومًا على ذِمة التحقيقات بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين.

 تعود الواقعة أثناء مرور قوة من ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة وتمكنت من ضبط سيدتين "لإحداهما معلومات جنائية" مقيمتين بمحافظة القليوبية)، وبحوزتهما مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر".

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفتا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص في النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهما على القيام بأعمال الدجل ومغافلتهم والاستيلاء منهم على متعلقاتهم الشخصية، وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات واقعة سرقة من (إحدى السيدات -  مقيمة بدائرة القسم، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة النصب

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

تجديد حبس سيدتين مشغولات ذهبية مجهولة المصدر

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