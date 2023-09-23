ضبط 12 كيلو مخدرات و7 أسلحة محلية فى بنى سويف

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عاطل ببنى سويف بحوزته 7 فرد محلى وذخائر وكمية من مخدر البانجو بقصد الاتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع فى الأسلحة النارية والمواد المخدرة وحيازتها.

ضبط تاجر مخدرات أبوقرقاص بالمنيا

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف قيام عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة أبوقرقاص بـ المنيا، بالتردد على دائرة مركز شرطة الواسطى للاتجار فـى المواد المخدرة والأسلحة النارية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بدائرة المركز، وبحوزته (7 فرد محلى وعدد من الطلقات - كمية من مخدر البانجو وزنت 12 كيلوجراما).