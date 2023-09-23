حبس عاطل ضبط بمخدرات وفرد خرطوش بالمنوفية

قررت نيابة مركز تلا بالمنوفية حبس عاطل، ضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش وفرد خرطوش، وذلك قبل ترويجه المواد المخدرة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى مدير أمن المنوفية إخطارا من رئيس مباحث مركز تلا يفيد بضبط عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة تلا، وبحوزته كمية لـمخدر الحشيش- فرد خرطوش.

مواجهة المتهم بالاتهامات

وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامى.. تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.