"بنغفل الضحايا".. حبس عصابة الـ12 مجرم بمدينة العبور 4 أيام

أمرت نيابة العبور بحبس عناصر أخطر تشكيل عصابي مكون من 12 متهمًا بينهم 6 مسجلين خطر 4 أيام على ذمة اتهامهم بسرقة الثمار من المركبات خلف المنطقة الصناعية.

المتهمون يستخدمون أسلوب المغافلة

وقد أقر المتهمين أمام رجال مباحث العبور بأنهم يستغلون سير المركبات بسرعة منخفضة، ثم يقومون بمغافلة قائدهم وسرقة ما تحمله من ثمار وفواكه، حيث يقومون بقطع الأجولة المحملة على التروسيكلات، ويقومن بجمعها في دراجات نارية خاصة بهم.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية مدير القطاع، بالاشتراك مع مديرية أمن القليوبية قيام عناصر تشكيل عصابي مكون من 12 شخص "لـ6 منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهم الإجرامي فى سرقة الثمار المحملة على سيارات النقل.

تحريات قطاع الأمن العام

وأضافت تحريات فريق البحث أن المتهمين يستخدمون أسلوب المغافلة عن طريق استقلالهم مركبات "تروسيكل" والسير خلف تلك السيارات مستغلين سير السيارات بسرعة منخفضة حال اقترابها من المنطقة الصناعية بدائرة قسم شرطة العبور وقطع الأجولة وسرقة بعض حمولتها.

كمين لضبط المتهمين

عقب التأكد من صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين والقبض عليهم خلال عدد من الأكمنة التي أعدت لهم.

اعترافات المتهمين

وبمواجهة المتهمين أمام رجال مباحث العبور اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط مركبة توك توك 5 مركبات "تروسيكل"- بدون لوحات معدنية المستخدمين في الواقعة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة

وقد قام رجال المباحث بتحرير المحضر اللازم تجاه المتهمين، وقد تم إخطار النيابة العامة التي فتحت تحقيقات موسعة مع المتهمين وأصدرت قرارها المتقدم.