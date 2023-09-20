ضبط 4 مسجلين خطر بأسلحة ومخدرات بالمنوفية.. و28 عاطلا بالقليوبية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية ، اليوم الأربعاء، من ضبط 4 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة.

ضبط 4 مسجلين خطر بحوزتهم أسلحة ومخدرات بالمنوفية

وتبين أن لثلاثة منهم معلومات جنائية وبحوزتهم كمية لمخدر الحشيش وزنت 4,400 كيلو جرام، كمية لمخدر الهيروين، بندقية خرطوش، فرد خرطوش، طلقات نارية، سلاح أبيض، ميزان حساس، مبالغ مالية.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار والأسلحة النارية لتأمين نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من حصيلة البيع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.



يأتى ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما حائزي ومتجري المواد المخدرة.

القبض على 28 عاطلًا بحملة أمنية في القليوبية

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 28 عاطلًا خلال حملة أمنية موسعة، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة والأسلحة النارية والذخائر.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 28 عاطلا "بالقناطر الخيرية وطوخ وبنها وشبرا الخيمة والخانكة وقليوب وكفر شكر وقها وشبين القناطر والخصوص والعبور"، بحوزتهم 6 أسلحة نارية، وعدد من الطلقات من ذات العيار، وكمية من المواد المخدرة المتنوعة "الهيروين، والحشيش، البانجو، الاستروكس، الشادو، والأيس، والبودر، والتي تتخطي الـ 14 كيلو جراما من تلك المواد المخدرة المتنوعة.



وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع خلال التحقيق فيها.