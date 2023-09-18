ضبط تجار مخدرات وهاربين من أحكام قضائية فى حملات أمنية بأسوان ودمياط

شنّ قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية في مديريات الأمن (أسوان- دمياط)، حملات أمنية في عدد من دوائر وأقسام ومراكز الشرطة؛ ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الهادفة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها، ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهم.

ضبط 10 قضايا مخدرات وتنفيذ 679 حكما قضائيا

وأسفرت جهود الحملة التي تمت تحت إشراف اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 10 قضايا مخدرات وتنفيذ 679 حكمًا قضائيًا.

مديرية أمن أسوان

ففي محافظة أسوان، تم ضبط (6) قضايا اتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية، وبلغت كمية المخدرات المضبوطة (11,500 كيلوجرام من مخدر الحشيش، و6,500 كيلوجرام من مخدر البانجو، وكمية من مخدر الهيروين)، بالإضافة إلى عدد من الأقراص المخدرة مختلفة الأنواع. كما تم ضبط سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع وطلقات خاصة به، بحوزة 6 متهمين "اثنان منهم لديهم معلومات جنائية". وبالنسبة لتنفيذ الأحكام القضائية، فقد أسفرت الحملة في أسوان عن تنفيذ 679 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن دمياط

وبالنسبة لمحافظة دمياط، فقد تم ضبط (4) قضايا مخدرات "اتجار".. ضُبط خلالهم (8,500 كيلوجرام من مخدر الحشيش – 15 كيلوجراما من مخدر البانجو – 6 كيلوجرامات من مخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين) وكذا ضبط (3 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة 5 متهمين "لـ4 منهم معلومات جنائية".

تحررت المحاضر اللازمة ضد المتهمين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق معهم، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمطاردة الخارجين على القانون من خلال حملاتها المتنوعة بكافة المحافظات.