أمن القليوبية يبحث عن المتهمين بطعن مواطن بالخانكة

تواصل الأجهزة الأمنية بالقليوبية،تكثيف جهودها لكشف غموض حادث قيام مجهولين بالسطو المسلح وطعن مواطن من مدينة الخانكة، أثناء عودته من عمله بمدينة العبور، حيث تم حجز المصاب بالمستشفى لمدة 5 أيام فى حالة خطرة، وتوفى متأثرا باصابته، وحرر محضرا بالواقعة.

وصرحت نيابة الخانكة بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة وسرعة ضبط المتهمين.

البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز الخانكة، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول مواطن ، ومقيم دائرة مركز الخانكة، مصاب بعدة طعنات وفى حالة خطيرة.

وتكثف مباحث مركز شرطة الخانكة جهودها لضبط المتهمين، وكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضرا بالواقعة