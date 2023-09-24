التعليم العالي تعلن رسميًا نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و المجلس الأعلى للجامعات، نتيجة تقليل الاغتراب 2023 لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 و الطلاب المتخلفين من المرحلتين الأولى و الثانية من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والناجيحن في امتحانات الدور الأول والثاني عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتنسيق الجامعات.

نتيجة تقليل الاغتراب 2023

ويمكن الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني 2023 https://tansik.digital.gov.eg/ .

وأضافت الوزارة في تقرير صادر عنها، أن العمل جرى من قبل أعضاء اللجنة العليا للتنسيق ومكتب التنسيق لتجهيز وتوزيع الطلاب على الكليات والمعاهد المختلفة وفقاً للنسبة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن من حيث توزيع الطلاب في ضوء النسبة المقررة وهي الـ10%، مؤكدة أن توزيع الطلاب تم إلكترونيا ووفقاً لأولويات المجموع والحد الأدنى.



نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وتابعت المصادر، أن الوزارة ممثلة في مكتب تنسيق الجامعات يعمل حاليًا أيضًا على إعداد نتيجة تنسيق طلاب الشهادات الفنية المختلفة نظام الـ3 سنوات والـ5 سنوات وانتظام العمل أيضًا بمرحلة تقليل الاغتراب واستقبال رغبات الطلاب لتنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية ومدارس النيل ومدارس ستيم.

يذكر أن بدء تنسيق الدبلومات الفنية في يوم الإثنين الموافق 4/9 ويستمر حتى يوم 14/9 وتم مده من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حتي اليوم الأربعاء الموافق 20/9 كآخر فرصة لتسجيل الرغبات أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق، ويمكن الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية فور ظهورها.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023



وجاء الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة صناعي ثلاث سنوات لعام 2022

معهد عالي هندسة 6 أكتوبر بمصروفات 96.57%

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 96.57%

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 96.57%

تربية حلوان 96.50%

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 96.50%

المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة 96.49%

معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 96.40%

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية 96.28%

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 96.28%

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 96.17%