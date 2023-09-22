"التعليم" تعلن مواد لائحة الانضباط المدرسى الجديدة لعام 2024 (مستند)

اعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لائحة الانضباط المدرسي الجديدة المقرر تطبيقها بداية العام الدراسي الجديد 2023/ 2024 م .

وجاءت تفاصيل لائحة الانضباط المدرسي الجديدة كالآتى:

ننشر تفاصيل لائحة الانضباط المدرسي الجديدة لعام 2025، بعد اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتتضمن أهداف ومرتكزات اللائحة، للمادة (1):

تكفل لائحة النظام والانضباط المدرسي تنظيم حقوق وواجبات الطلاب، وأولياء الأمور، ومسئوليات وصلاحيات العاملين بالمدرسة؛ بهدف تحقيق الانضباط الذاتي للطالب داخل وخارج المدرسة، ويمثل الانضباط في المدرسة المصرية أولوية مهمة ينبغي أن تسير بشكل متوازٍ جنبا إلى جنب مع أولويات العملية التعليمية الأخرى، مثل: تطوير المناهج، ودمج التكنولوجيا في التعليم، والاهتمام بالنشاط المدرسي الذي يساعد على تنمية مهارات الطلاب وقدراتهم، وتطوير طرق التدريس، إذ إنه في غيبة النظام والانضباط المدرسي لا يمكن إنجاز أي من هذه المهام، ويتحول أي جهد في هذا المجال إلى فاقد.

خلق بيئة مدرسية آمنة ومحفزة

مادة (۲):

نظام الانضباط المدرسي هو نظام موحد، ومتكامل ومحدد في أهدافه، واستراتيجياته، وإجراءاته، وإرشاداته يعتمد عليه كافة العاملين في القطاع التربوي، من أجل خلق بيئة مدرسية آمنة ومحفزة.

ومن المرتكزات الأساسية التي يعتمد عليها ما يلي:

1. العمل على تحقيق حماية الطفل، باعتباره حقا أساسيا من حقوقه التي يكفلها القانون.

2. النظر إلى الممارسات المرغوب فيها في المدارس على أنها وسيلة وشرط لازم لتحقيق التعلم الفعال، حيث تعتبر عملية توفير وتطوير نظام مدرسي فعال هي مسئولية كل من له علاقة بالعملية التربوية التعليمية.

3. تنفيذ إجراءات إنمائية، ووقائية، وعلاجية؛ للحد من مشكلات عدم الانضباط، في إطار اجتماعي تشاركي تعاوني.

4. الاهتمام بحقوق الطلاب في الحياة الكريمة، والنمو، والتعلم، والاحترام.

5. مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، والاهتمام بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

6. معرفة الأسباب التي تؤدي إلى ظهـور المشكلات السلوكية في المدرسـة تعد متطلبا أساسيا لمعالجة هذه المشكلات، والتقليل من آثارها .

7. الإعلان الواضح عن تعليمات نظام الانضباط المدرسي للطلاب، وأولياء الأمور، وجميع من لهم علاقة بالعملية التعليمية، قبل اتخاذ أي إجراء .

مادة (٣)

تهدف هذه اللائحة إلى توفير الحماية للطلاب، والمعلمين، والمجتمع المدرسي، وتهيئة البيئة التربوية والتعليمية المناسبة؛ لتحقيق أهداف العملية التربوية، والمساهمة في تعزيز البيئة المدرسية الآمنة، ونشر السلوكيات الإيجابية، وذلك من خلال ما يلي:

١. توفير بيئة مدرسية آمنة ودراسة تساعد الطلاب على تحقيق النمو الاجتماعي والأكاديمي الصحيح، وتساعدهم في إقامة علاقات إيجابية قائمة على المودة والاحترام المتبادل مع الآخرين.

٢. تعزيز السلوكيات الإيجابية، والحد من السلوكيات السلبية المتكررة التي تعرض الطالب لاتخاذ الإجراءات العلاجية معه.

٣. احترام القانون، ودعم قيم التسامح، والاحترام المتبادل بين الإدارة المدرسية، والمعلمين، والطلاب، وأولياء الأمور، وتنمية القدرة لدى الإدارة المدرسية والمعلمين على اتخاذ القرارات المسئولة، والتعامل مع المواقف الصعبة بصورة أخلاقية توفر القدوة، والنموذج السلوكي الإيجابي؛ للحد من الممارسات والسلوكيات السلبية، ربما يترتب عليها من عواقب قد تكون وخيمة وضارة بالبيئة المدرسية.

٤. تحديد المخالفات السلوكية، والاستراتيجيات التوجيهية، والإرشادية، والعلاجية، والتأديبية المتدرجة لخلق بيئة جيدة بين أطراف العملية التعليمية.

٥. توفير الدعم الوقائي، والتوعوي، والعلاجي لمواجهة السلوكيات السلبية.

مادة (٤)

تنص لائحة الانضباط المدرسي الجديدة على تشكيل لجنة الحماية المدرسية بمختلف المراحل التعليمية على مستوى المدرسة، برئاسة مدير المدرسة، وعضوية كل من رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين نائبًا، مسئول شئون الطلاب عضوًا، وأحد المعلمين من رواد الفصول يتم اختياره بالانتخاب من بين جميع رواد الفصول عضوًا، وأخصائي اجتماعي عضوًا، وأخصائي نفسي عضوًا، ومسئول الأمن بالمدارس، إن وجد، عضوًا. ويتولى أمانة سر اللجنة الأخصائي الاجتماعي، على أن يتم تحديده بمعرفة الموجّه الفني المختص.

مهام لجنة الحماية المدرسية:

- دراسة وتحليل واستقصاء أسباب الشكاوى والمشكلات السلوكية التي ترفع إليها من طلاب المدرسة أو أولياء أمورهم أو من العاملين بها، والمتعلقة بالمخالفات التي تحتاج لإجراءات عاجلة.

- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات التي تعرض عليها بالمدرسة.

- تطبيق وسائل معالجة المخالفات الواردة بهذه اللائحة.

- التنسيق مع مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية بالإدارة التعليمية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

- إعداد ملف خاص للمدرسة يسمى ملف الانضباط المدرسي، ويشمل حصر جميع الحالات وكافة الإجراءات المتخذة لمواجهة جميع المخالفات، وكذلك البرامج والأنشطة المطبقة للحد منها، ويُرفع تقرير شهري بمضمون الملف إلى لجنة الحماية الفرعية بالإدارة.

- درجات إثابة على الحضور والانضباط السلوكي لطلاب المدارس.

وتنص لائحة الانضباط المدرسي الجديدة على إثابة كل طالب يلتزم بالمواظبة على الحضور والانضباط السلوكي بـ5 درجات تضاف إلى المجموع الكلي، وذلك في سنوات النقل فقط، ويتم تقسيمها على النحو التالي:

- 3 درجات على المواظبة والحضور كما يلي:

- منح 3 درجات للطالب الذي تبلغ نسبة المواظبة على الحضور من 95% لـ100%.

- منح درجتين للطالب الذي تبلغ نسبة مواظبته على الحضور من 90% لـ95%.

- منح درجة واحدة للطالب الذي تبلغ نسبة مواظبته على الحضور من 85% لـ90%.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أيضا، أن يتم منح درجتين للانضباط السلوكي لمن لم يرتكب أي مخالفات على من المستوى الأول أو الثاني أو الثالث.